В Украине почти не используются возможности сотрудничества территориальных громад - эксперты

Киев. 22 сентября. УНИАН. В Украине возможности сотрудничества территориальных громад используются лишь частично или почти не используются, поскольку громады часто не знают о перспективах сотрудничества.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила аналитик проекта, председатель ОО «Фонд имени Григория Яхимовича» Мария Дзюпин.

«Громады часто не знают о перспективах сотрудничества. Это обусловило небольшое количество заключенных договоров о сотрудничестве в течение первых двух лет действия закона «О сотрудничестве территориальных громад» - 39 договоров. Однако существует тенденция роста количества заключенных договоров. Так, по состоянию на сентябрь 2017 года в Украине их заключено 98», - отметила она.

По словам аналитика, межмуниципальное сотрудничество эффективно функционирует в регионах, в которых есть информационное, консультационное, ресурсное сопровождение. Это обусловлено тем, что данный инструмент является сравнительно новым для Украины. Поэтому местные советы могут не иметь квалифицированных кадров, опыта.

Например, добавила Дзюпин, в Полтавской области развивать сотрудничество помог областной конкурс развития территориальных громад, организованный областным советом. Облсовет ежегодно проводит конкурс проектов для громад. Конкурс позволяет привлечь средства на местное развитие. С введением в условия конкурса положения о финансировании проектов тех громад, которые сотрудничают, в области начало активно развиваться сотрудничество громад. Так, по состоянию на 18 сентября 2017 года в области зарегистрировано 35 договоров о сотрудничестве территориальных громад. Однако существуют примеры, когда жители инициируют такое сотрудничество.

«Из 30 проанализированных текстов договоров о сотрудничестве территориальных громад - в большинстве предусмотрено участие общественности. Например, в договоре о сотрудничестве территориальных громад в форме реализации совместного проекта по приобретению техники и оборудования для сбора и вывоза твердых бытовых отходов среди мероприятий реализации проекта предусмотрена разъяснительная кампания среди жителей территориальных громад по вывозу мусора из частных домовладений. Также в договорах предусматривают проведение обязательных общественных обсуждений по вопросам реализации договора, проведение учений, размещение публикаций в СМИ, проведение отчетности перед громадой», - отметила Дзюпин.

В свою очередь аналитик проекта эксперт ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Алексей Колесников отметил, что к основным темам договоров межмуниципального сотрудничества в Украине следует отнести: обращение с твердыми бытовыми отходами (приобретение контейнеров, автомобилей для вывоза мусора, разъяснительные работы среди населения, создание мусоросортировочной линии); ремонт местных дорог; проведение ремонтных работ в учебных заведениях (школы, дошкольные учебные заведения); создание и совместное содержание коммунальных предприятий, организаций (местной пожарной охраны, предприятия, предоставляющего жилищно-коммунальные услуги, детского сада, трудового архива, учреждений социального обслуживания); административные услуги (совместное финансирование центров предоставления административных услуг, предоставление административных услуг).

Кроме того, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам административных услуг, государственных символов и наград Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Александр Дехтярчук заметил, что тема сотрудничества территориальных громад чрезвычайно актуальна на сегодняшний день в Украине.

«Мы имеем определенные успехи, достижения и можем говорить о более чем 300 объединенных территориальных громад, реформа децентрализации неустанно движется в Украине. На 29 октября уже назначены и состоятся выборы в значительном количестве территориальных громад, и на конец года количество объединенных территориальных громад достигнет более 400 в Украине. Однако в вопросе сотрудничества территориальных громад у нас много вопросов», - отметил он.

«Закон о сотрудничестве территориальных громад открывает новые возможности для кооперации новосозданных объединенных территориальных громад, объединение своих возможностей как финансовых, так и культурных, образовательных и других. Простейшими сферами применения этого закона может быть коммунальное хозяйство, коммунальная сфера», - подчеркнул народный депутат.

Пресс-конференция проведена ОО «Фонд имени Григория Яхимовича» совместно с ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» при поддержке программы «Демократическая практика» МФ «Возрождение».

Как сообщал УНИАН, 17 июня 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «О сотрудничестве территориальных громад» (регистрационный номер 4756). В пояснительной записке к закону отмечается, что «целью закона является определение организационно-правовых основ сотрудничества территориальных громад, принципов, форм, механизмов такого сотрудничества, его государственной поддержки, финансирования и контроля».