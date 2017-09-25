Количество проектов для освоения средств Госфонда регионального развития с 2015 года выросло втрое – до 5 тыс. проектов - исследование (видео)

Киев. 22 сентября. УНИАН. Количество проектных заявок, которые были поданы в рамках освоения средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР), с 2015 года выросло в три раза – до 5018 проектных заявок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт Всеукраинской общественной организации «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Александра Калашникова, презентуя результаты исследования эффективности освоения средств ГФРР.

«Стоит отметить ежегодное увеличение количества проектов, которые подаются от регионов. За три года количество выросло почти втрое. Проекты растут ежегодно. Если в 2015 году было подано 1180, в 2016 г. - 2018, в 2017 году - 5016 проектов», - сказала она.

По словам эксперта, уровень освоения отведенных средств также демонстрирует положительную динамику.

«За 2016 год 80% регионов использовали выделенные финансы ГФРР на 90%, хотя в 2015 году указанной отметки достигли только 50%», - добавила Калашникова.

Несмотря на такую положительную динамику, эксперт отметила ряд недостатков, которые снижают эффективность фонда.

«Среди недостатков стоит отметить доминирование проектов социального направления, которые направлены на реконструкцию школ, ЖКХ. На наш взгляд, это не является положительной тенденцией. Должен быть баланс социальных и экономических проектов. Экономический проект будет стимулировать развитие местного предпринимательства и экономики общин, районов и целых областей", - сказала Калашникова.

Присутствовавшая на пресс-конференции председатель ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Татьяна Кириллова в свою очередь отметила, что такое количество социальных проектов является результатом недофинансирования в прошлом.

«За большой период времени вся инфраструктура по селам, по общинам, она была доведена до плохого состояния. И поэтому, особенно в объединённых общинах, люди в первую очередь начали восстанавливать свою инфраструктуру с помощью финансирования ГФРР», - сказал она.

Калашникова также отметила, что качество поданных в Госфонд регионального развития заявок остается на низком уровне, ощущается нехватка квалифицированных сотрудников в местных органах самоуправления.

«Среди проектов преобладают представленные областными и районными государственными администрациями. В областных, районных администрациях кадровый потенциал лучше. Они способны подготовить качественную проектную заявку на ГФРР. К сожалению, органы местного самоуправления не всегда могут квалифицированно подготовить заявку, которая отвечает всем требованиям. Качество заявок от местного управления низкое», - сказала эксперт.

В свою очередь председатель ассоциации отметила, что для местных общин нерационально тратить средства на разработку проектной-сметной документации (ПСД), которая может быть не поддержана региональной конкурсной комиссией. Для примера, в масштабных проектах сумма разработки ПСД может достигать до 200 тыс. грн.

«Мы предлагаем подавать заявки в два этапа. Первый, не затратный, – это концепция, если региональная комиссия отбирает проект, тогда уже громада тратит свои деньги и составляет документацию на втором этапе», - сказала она.

Кириллова также сообщила, что на сайте ГФРР отсутствует отчетность о выполненных проектах, и нельзя установить, целенаправленно ли осваивались средства.

"Только 10% реализованных проектов разместили на сайте ГФРР декларации о завершении объекта. Все остальные размещают фотоотчеты о проектах на начальных стадиях и несколько предложений, но сделать обоснованные выводы из этой информации невозможно», - сказала она.

Присутствовавший на пресс-конференции глава аналитического центра ВОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Андрей Крупник заявил, что для эффективного регионального развития необходимо на областном уровне скоординировать стратегию развития областных центров, районов и местных общин.

«Нам показалось, что областные органы власти несколько отодвинулись от работы в направлении регионального развития. На областном уровне отсутствует согласование между различными источниками финансирования существующих проблем, нет согласования стратегий развития области, районов, территориальных общин», - сказал он.

Крупник добавил, что все результаты исследования и свои предложения организация отправит в соответствующие государственные структуры, в комитеты Верховной Рады, в министерства, в Кабинет министров для решения проблем на государственном уровне.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Кабинет министров Украины выделил очередной транш в размере 2,6 млрд грн через Государственный фонд регионального развития (ГФРР) на реализацию 767 проектов в образовании, медицине, дорожной инфраструктуре и ЖКХ.

Бюджет Государственного фонда регионального развития в 2017 году составляет 3,5 млрд грн.

Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые полномочия. Заявленные преобразования должны приносить регионам в общей сложности порядка 40 млрд грн дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Государственному фонду регионального развития.