Антикоррупционное бюро открыло два уголовных производства в отношении должностных лиц ГАСК за незаконную застройку в столице - активисты (видео)

Киев. 25 сентября. УНИАН. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло два уголовных производства в отношении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСК), которые согласовывали документы застройщикам с нарушением законодательства в сфере градостроительства и охраны культурного наследия в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель ОО «Краски жизни» Лидия Гончаренко.

«Нами проделана очень большая работа. Сейчас открыты два сильных уголовных производства в НАБУ в отношении должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, то есть лиц, которые согласовывают документы застройщикам, которые, по нашему мнению, нарушили законодательство в сфере градостроительства, охраны культурного наследия. Это те должностные лица, которые виновны в том хаосе с застройками, который сейчас происходит в столице», - заявила она.

По словам Гончаренко, в производствах уже назначены детективы, которые будут расследовать дела.

«Нами было подано около 20 ходатайств о приобщении в качестве свидетелей в рамках этих уголовных производств. Мы будем давить одним кулаком, давить эту гидру, которая называется произвол застройки», - отметила она.

Как отмечает активист, «в столице с застройками происходит полный абсурд, этого нельзя представить ни в одной цивилизованной стране».

«Горячей точкой» города Киева остается Сенной рынок - это строительство на Бульварно-Кудрявской 15 А, Олеся Гончара 38 Б, так как нарушен все, что можно нарушить. Не принимался детальный план территорий, выданы документы вопреки действующему Генплану города, историко-градостроительное обоснование выдано без заключения научно-методического совета, как это указано в законе об охране культурного наследия, нарушены права жителей более 8 исторических зданий, объектов культурного наследия и дома уже трещат», - рассказала Гончаренко.

Кроме того, по ее словам, проблемным является строительство на улице Мечникова 11 А.

«Это Печерские склоны, живущие в домах рядом люди напуганы, дома в трещинах, в прошлом году произошел обвал и люди боятся, что еще немножко и их дом весь сдвинется в тот обвал», - сказала она.

Также она отметила, что «люди отстаивают Быковнянский лес, легкие, которые окружают город Киев и который планируется к вырубке для того, чтобы построить комплекс высоток, прикрываясь воинами АТО», - добавила она.

Кроме того, по словам Гончаренко, на улице Бойчука на месте детской площадки планируется строительство высоток.

Также активист вспомнила о строительстве в районе станции метро «Героев Днепра». «Мы видим, что уже возводится третий этаж этого торгового центра и весь город испуган, и если будет, не дай Бог пожар, куда будут бежать люди. Строится все с нарушениями всех норм, пожарных и санитарных. Происходит строительная вакханалия».

Гончаренко также заявила, что на Ревуцкого 40 сооружаются высотки, хотя целевое назначение земли - под торговую деятельность и благоустройство.

Кроме того, на Владимирской 76 возле дома исторического памятника планируется возведение высотки.

«На улице Сормовской, 3, мы добились того, что декларация на строительство отменена - это большая победа общественности, поскольку это и с помощью обращений в НАБУ, прокуратуру. Теперь людям надо думать как возвращать землю в коммунальную собственность», - подчеркнула она.