Зоозащитники будут добиваться запрета в Украине притравочных станций, на которых издеваются над животными

Киев. 28 сентября. УНИАН. Зоозащитники намерены добиваться запрета в Украине притравочных станций для охотничьих собак, на которых издеваются над другими животными.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, для этого необходимо принять законопроект № 6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира).

"В нашем законопроекте запрещено использовать на притравочных станциях собак, котов, которые вообще не являются охотничьими животными... Они там не должны быть... Хорьков, потому что они занесены в "Красную книгу", и также барсуков. Барсук у нас занесен где-то в региональные "красные" списки, а также в "Красную книгу" Крыма. Мы стараемся хотя бы таким способом защитить этих животных от жестокого обращения", - сообщил Борейко.

При этом он выразил надежду, что во время подготовки данного законопроекта ко второму чтению можно будет внести поправки о запрете в Украине притравочных станций, если удастся привлечь внимание государства и общества к проблеме таких станций.

"Мы надеемся, что если нам удастся разбудить общественное мнение, привлечь к этому ужасному средневековому варварству внимание государства, СМИ, то перед вторым чтением вообще полностью внесем правки, чтобы полностью прекратить работу притравочных станций. Если же не удастся, то придется хотя бы защитить барсуков, хорьков, котов и собак", - сообщил он.

Вместе с тем директор Киевского эколого-культурного центра объяснил, что сейчас законопроект №6598 отозван для доработки, чтобы согласовать его положения с законодательством после принятия 22 июня 2017 года закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно гуманного отношения к животным.

"Сейчас мы его сняли на доработку. Это связано не с тем, что плохой текст, а с тем, что закон Немировского внес изменения в Кодекс об админправонарушениях и Уголовный кодекс, и, по регламенту, надо обновить, так сказать, сравнительную таблицу… Я думаю, что первое голосование может быть уже в конце октября. Потому что так практически полностью комитет по экологии подписал этот законопроект", - сообщил Борейко.

В свою очередь директор ТОВ "Четыре лапы Украина" Алеся Лисчишина заявила, что в притравочных станциях используют зверей до того момента, когда их уже не могут "откачать".

"Притравочные станции - это места, где охотничьих собак натаскивают на зверя. Зверем при этом может быть как маленький лисенок или барсук, так и взрослый медведь. Собаки рвут зверя, потом зверя отнимают, зашивают ему раны, подлечивают и снова пускают в работу. И так - до момента, когда, уже не могут откачать", - сказала она.

Борейко сообщил, что на сегодняшний день известно о существовании в Украине около 20 официально работающих и 10 неофициальных притравочных станций.

"На притравочных станциях где-то можно найти от 5 до 10 животных, а после каждого испытания уничтожается где-то 50%. 50% лечат, а 50% - уничтожается", - сообщил он.

"Если мы возьмем 12 месяцев, две притравки на месяц, где-то 24 притравки, считайте где-то несколько сотен животных уничтожается на притравочных станциях. У нас их около 20", - добавил Борейко.

Также он уверен, что на притравочных станциях в Украине проводят запрещенные собачьи бои.