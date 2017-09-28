Нотариусы предлагают внедрить механизм одновременного заключения договора аренды на землю и его госрегистрации для борьбы с рейдерством в Украине (фото, видео)

Киев. 28 сентября. УНИАН. Нотариальная палата Украины предлагает внедрить механизм, при котором заключение договора аренды земельного участка и процесс его государственной регистрации будут происходить одновременно, что будет способствовать решению проблемы аграрного рейдерства в нашей стране.

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сообщил президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.

«Мы предлагаем ввести в Украине механизм единого цикла, когда происходят два действия одновременно - изготовление документа, то есть договора аренды земельного участка, и проведение государственной регистрации. Он не оставляет мошенникам никакой лазейки, чтобы можно было как-то маневрировать», - сказал он.

По словам Марченко, первопричиной активизации аграрного рейдерства в Украине является отсутствие надлежащего контроля за оформлением документов, на основании которых возникают права аренды на земельные участки. Захвату земли у фермеров способствуют также незаконные действия органов местного самоуправления при распределении и передаче земель, их противоправный отвод или изъятие, а также возникновение других спорных вопросов в правоотношениях между юридическими и физическими лицами, государственными органами и органами местного самоуправления.

«Сегодня неэффективная защита земельных прав привела к тому, что мошенники проводят различные схемы, которые позволяют им манипулировать тем законодательным полем, которое является демократическим и конституционным, но они используют его в свою пользу», - добавил президент Нотариальной палаты Украины.

Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова согласилась, что несовершенная законодательная база не является основной причиной активизации рейдерства в Украине.

«Не все законы у нас плохие, у нас есть очень хорошие законы, но существует проблема с их реализацией», - отметила она. И добавила, что для борьбы с незаконным захватом фермерских земель необходимо довести до конца хотя бы одно уголовное дело против недобросовестных государственных регистраторов.

«Мы просто должны продвинуться в расследовании криминальных дел и довести хотя бы одно дело до конца и показать всей профессиональному сообществу регистраторов, что может быть и так», - сказала Сукманова.

Другой важной задачей, по ее словам, является проведение разъяснительных работ по усилению правовой грамотности граждан.

Как сообщил народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в АПК Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Леонид Козаченко, с начала года в нашей стране произошло более 700 случаев аграрного рейдерства. При этом основной причиной возникшей ситуации он также считает пробелы в работе украинских силовых структур.

«Есть недостатки в работе наших силовых структур… Даже несмотря на существующие сложности, можно разбираться и искать тех людей, которые совершают преступления. И это не только те, кто проводит государственную регистрацию. В первую очередь, это те, кто к ним обращается. В настоящее время никто из них не наказан», - сказал Козаченко.

Как сообщал УНИАН, ранее Минюст предлагал ввести обязательную нотариальную форму для договоров аренды земельных участков для борьбы с аграрным рейдерством в Украине. Ведомство также предлагало при утверждении формы договоров аренды установить возможность их заверения за пределами нотариального округа, внести необходимые изменения в действующее законодательство для предотвращения каких-либо злоупотреблений в этой сфере, а также усовершенствовать механизм пролонгации земельных отношений.

По мнению заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александра Бакуменко, для решения проблемы рейдерства в Украине необходимо на законодательном уровне решить вопрос переноса ведомостей о регистрации прав на землю из Государственного земельного кадастра в Государственный реестр имущественных прав, а также предусмотреть механизмы для избежания двойной регистрации.

Согласно опросу ассоциации «Всеукраинский аграрный совет» (ВАС), около 25% опрошенных производителей сельскохозяйственной продукции столкнулись со случаями аграрного рейдерства на своих предприятиях. По информации общественной организации «Аграрная самооборона Украины», количество нападений на фермеров с целью захвата их собственности постоянно возрастает, в то же время правоохранительные органы не реагируют на факты незаконных действий или затягивают рассмотрение дел.

9 августа Кабмин принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.

Фото с круглого стола в УНИАН : https://photo.unian.net/rus/themes/75310