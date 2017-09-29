Принятие парламентом закона о такси увеличит стоимость вызова машины в 1,5 раза – участники рынка (видео)

Киев. 29 сентября. УНИАН. Принятие Верховной Радой закона об урегулировании работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб увеличит стоимость вызова машины в 1,5 раза в связи с увеличением расходов диспетчерских служб и возможным ростом коррупционных рисков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель такси «Оптимальное» Вячеслав Авраменко.

«Законопроектом предусмотрено, что диспетчерские службы могут работать только отдельно на такси, отдельно на перевозчиков на заказ и отдельно на перевозчиков по вызову. Это приведёт к необходимости создания новых юридических лиц, которые не нужны. В результате весь груз расходов ляжет на кого? На пассажиров. Мы считаем, что после принятия закона стоимость вызова такси вырастет не менее чем в 1,5 раза. Разница будет идти на хранение бумажек и в карман силовиков в виде взяток», - отметил Авраменко.

По его словам, после принятия закона некоторые сервисы, такие как Blablacar, вынуждены будут уйти с рынка.

«Законопроект сырой и имеет запутанные формулировки. В результате принятия закона некоторые сервисы уйдут с рынка. Например, Blablacar прекратит существование в легальном поле, потому что лицензии будут распространяться на отдельные области и диспетчерская служба не сможет отправлять машину из одной области в другую», - сказал Авраменко, добавив, что лицензирование на уровне регионов способствует возникновению коррупции. «В каждом областном центре будут фирмы мэра, а у него есть возможность аннулировать лицензии», - подчеркнул участник рынка.

Кроме этого, представитель такси «Оптимальное» отметил, что законопроект вводит устаревшие нормы.

«Министерство предлагает выдавать пассажиру бумажный чек, иметь бумажную страховку, диспетчерские службы должны хранить письменные договоры с водителями за последние 3 три года. Более того, диспетчерские службы должны хранить бумажные журналы с учетом всех поездок водителей. В свою очередь, водители должны иметь механические таксометры. Это в эпоху GPS и смартфонов», - сказал Авраменко.

Также, он отметил, что самыми успешными службами такси станут те, кто не собирался платить налоги. «Например, «Яндекс-такси» находится уже 5 месяцев под санкциями. Однако сейчас кто угодно может заказать их такси. Ни Мининфраструктуры, ни Нацполиция не остановили их работу», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции директор компании UKLON Павел Лысенко отметил, что перевозчики и общественные организации не поддерживают законопроект, Мининфраструктуры не может объяснить социально-экономический эффект принятия закона.

«Законопроект №3107 о такси в Верховной Раде лежит уже два года. На этой неделе в Министерстве инфраструктуры прошел круглый стол, где я принимал участие. Никто из перевозчиков или общественных организаций не поддержал законопроект напрямую. В министерстве не смогли объяснить, насколько подорожает проезд в такси, как не допустить коррупции, как будут выдаваться лицензии, как министерство обеспечит исполнение закона. У нас впечатление, что министерство хочет не убрать теневой рынок перевозок, а возглавить его», - сказал Лысенко.

При этом он подчеркнул, что законопроект предусматривает обязанность перевозчиков подавать отчет о всех поездках и их стоимости, иметь страховку пассажира, проходить ежегодный техосмотр, получать заказ только от диспетчерской службы, с которой есть соответствующий договор, использовать только автомобиль, который внесен в реестр.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной службы по безопасности на транспорте Украины (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк заявлял, что в Украине около 90% рынка такси находится за пределами правового поля, и участники рынка не отвечают за безопасность перевозки пассажиров. В июне замглавы Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что его ведомство совместно с Министерством внутренних дел намерено обязать лицензированных пассажирских перевозчиков использовать номера желтого цвета.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3107 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по урегулированию работы такси, легковых автомобилей на заказ и информационно-диспетчерских служб», авторами которого являются Андрей Вадатурский, Олег Медуница и еще 14 депутатов.