Больше всего кандидатур в состав ТИК на выборах в 201 громаде подали партии "БПП "Солидарность" и "Батькивщина" - ОПОРА

Киев. 29 сентября. УНИАН. Больше всего кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (ТИК) на выборах в 201 объединенной территориальной громаде подали местные организации партий «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и ВО «Батькивщина».

Об этом на брифинге в УНИАН сообщила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что 29 октября состоятся первые выборы в 201 объединенной территориальной громаде, в частности, в 19 общинах Днепропетровской области и 19 - Волынской области.

По словам Айвазовская, процесс «заполнения квот в избирательных комиссиях прошел довольно таки бесконфликтно, и из более чем 3 тысяч кандидатур, представленных политическими партиями, отклонены всего 66». «Наиболее активными в части представления выступили две политические силы - «БПП «Солидарность» и ВО «Батькивщина», - добавила она.

В то же время она отметила, что «при распределении руководящих должностей в пределах избирательных комиссий мы увидели определенную диспропорцию, например, почти 30% руководящих должностей заняли кандидаты, выдвинутые «БПП», тогда как «Батькивщина» получила вдвое меньше».

Айвазовская отметила, что закон четко не регулирует обязанность пропорционального распределения руководящих должностей между партиями, которые принимают участие в этих выборах и выдвигают своих кандидатов, а речь идет о профессиональной составляющей, но «диспропорция вдвое вызывает определенное беспокойство, на этом этапе, по крайней мере».

Она также добавила, что такие партии, как «Самопомич» и «Оппозиционный блок», не претендовали вообще на представительство в 45% избирательных комиссиях в пределах Украины в каждом из регионов.

По данным ОПОРЫ, наибольшее представительство в избирательных комиссиях получили местные организации парламентских политических сил. «БПП» получил 17,6% всех должностей в ТИК, «Батькивщина» - 17,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 13,2%, «Народный фронт» - 11,3%, «Оппозиционный блок» - 8,3 %, Объединение «Самопомич» - 8%.

В отчете ОПОРЫ указано, что представители местных организаций «БПП» заняли почти 60 из 201 должности председателей ТИК (30%), «Батькивщины», которая получила фактически такое же представительство в ТИК, имеет 33 должности председателей ТИК. «Самопомич» имеет только три должности председателей ТИК, а представители местных организаций «Оппозиционного блока» с фактически одинаковым уровнем активности в процессе формирования ТИК получили 23 должности председателей соответствующих комиссий.

Аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев сообщил, что данные о формировании ТИК свидетельствуют о достаточно высокой заинтересованности местных организаций политических партий в избирательном процессе. По его словам, это свидетельствует о том, что «местные организации политических партий, и соответственно, сами политические партии на общенациональном уровне уже рассматривают эти первые выборы в объединенных территориальных громадах не как формальный процесс децентрализации, а как часть общенациональной политической борьбы».