В Киеве 6 октября состоится благотворительный гала-концерт "Мелодия победы" в поддержку бойцов АТО (видео)

Киев. 2 октября. УНИАН. В Киеве 6 октября в Национальном дворце искусств «Украина» состоится благотворительный гала-концерт «Мелодия победы» в поддержку бойцов АТО.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил организатор благотворительного гала-концерта, председатель правления общественного союза «Братство участников боевых действий» Геннадий Королюк.

«Благотворительный гала-концерт «Мелодия победы» - это заключительное событие в рамках международного фестиваля украинской патриотической песни. Организатор - общественный союз «Братство участников боевых действий Украины», объединяющий в своих рядах инвалидов войны, участников боевых действий, участников АТО, членов семей погибших, бывших военнопленных и заложников», - отметил он.

«Мелодия победы» - это финальный концерт, который состоится 6 октября в 19.00 во дворце «Украина». Это будет собирательный тематический концерт звезд украинской, зарубежной эстрады», - добавил Королюк.

По словам организаторов, собранные от продажи билетов средства будут использованы для приобретения необходимого на передовой оборудования, лекарственных средств, реабилитационных принадлежностей и др.

Режиссер благотворительного гала-концерта «Мелодия победы» Валерия Демченко отметила, что «идея создать такой концерт не возникла сама собой, поскольку такой концерт нужен сейчас стране».

«За те годы, что у нас идет война, мы немножко забыли, что она продолжается. То, что мы сейчас можем спокойно давать пресс-конференции, работать и создавать искусство, и создавать что-то нужное для духовного мира людей, то это благодаря только нашим ребятам, которые сейчас на востоке отстаивают наше право на жизнь», - добавила она.

По ее словам, целью благотворительного фестиваля являются распространение идей патриотизма ради развития украинской нации, ее культурного достояния, стремления к свободе, поддержка воинов, которые с оружием в руках защищают Украину.

В гала-концерте вживую будут выступать Злата Огневич, «Друга рыка», Анастасия Приходько, VRODA, Paul Manandise, Академический ансамбль песни и танца Нацгвардии Украины и многие другие талантливые исполнители.