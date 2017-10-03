Эксперты призывают снова перевести систему автоматической блокировки накладных в тестовый режим пока не будут решены проблемы реального бизнеса (видео)

Киев. 3 октября. УНИАН. Система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных, которая заработала в полноценном режиме с 1 июля, должна быть снова переведена в тестовый режим до тех пор, пока не будут решены проблемы блокировки накладных реального бизнеса.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщили эксперты.

По словам вице-президента УСПП Юлии Дроговоз, второй квартал - с 1 апреля по 1 июля - система должна была отработать в тестовом режиме и с 1 июля заработать на полную мощь. При этом эксперт отметила, что критерии блокировки налоговых накладных были утверждены Министерством финансов 13 июня и фактически были опубликованы 21 июня, соответственно, новые критерии тестировались только в последнюю декаду.

«Вся апробация блокировки проходила на реальных предприятиях, которые значительно пострадали от этого. Ценой были реальные средства, отвлеченные у бизнеса, у западных предприятий в бюджет. Весь июль и август мы надеялись, что можно будет достаточно быстро устранить все недостатки и решить проблемы, но проблемы росли быстрее, чем их можно было решить», - сказала Дроговоз.

Она отметила, что работа по совершенствованию критериев показала себя неэффективной, очень медленной и поэтому в таких условиях невозможно продолжать эксперимент над реальным бизнесом. По ее словам, больше всего от блокировки накладных страдает реальный малый и средний бизнес, поскольку система мониторинга изначально не ставила свой целью поиск налоговых накладных крупных налогоплательщиков.

По ее словам, приводя статистику заблокированных налоговых накладных, Минфин говорит об объеме всех зарегистрированных накладных, и этот объем действительно невелик, так как основные объемы НДС составляют выплаты крупному бизнесу. Но если говорить о количестве налогоплательщиков, которые попали под автоматическую блокировку, то их достаточно много.

«В этой ситуации другого пути, кроме как вносить изменения в Налоговый кодекс, мы не видим. Комитет налоговой политики подписал законопроект, который достаточно быстро решает проблемы, переводя систему блокировки в тестовый режим», - сказала Дроговоз. По ее словам, целью законопроекта является также решение старых проблем - уже заблокированных налоговых накладных.

По словам координатора движения «Бизнес HELP» Эдуарда Курганского, система, которая должна быть создана для поиска схем по мошенничеству с НДС, «бьет» по всему бизнесу.

«Предсказать, кто завтра попадет под блокировку, невозможно в принципе, у вас могут быть одни и те же накладные, и какие-то попадут под блокировку, а какие-то - нет», - сказал эксперт.

По его словам, система не решает точечную проблему с махинациями НДС. Курганский отметил, что за первые два месяца работы системы было заблокировано 100,7 тыс. накладных, из которых 11,7 тыс. накладных так и не были рассмотрены. По оставшимся 89 тыс. накладных в 61 тыс. случаев налоговая служба признала, что заблокировала их ошибочно.

«То есть процент ошибок системы - 68%, это не система», - сказал эксперт.

По словам присутствующего на конференции координатора гражданской инициативы «Движение бизнеса Украины» Андрея Гаранта, 5 октября в 10-00 под зданием парламента состоится акция в поддержку депутатского законопроекта, который снова устанавливает тестовый режим автоматической блокировки налоговых накладных.

«5 октября, в четверг, мы все собираемся на акцию в поддержку законопроекта 7115, собираются бухгалтеры, финансовые директора предприятий, эксперты, для того чтобы поддержать этот законопроект, который будет вынесен на рассмотрение парламента», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.