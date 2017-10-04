В октябре в рамках Дней креативности в Украине пройдет показ работ международного фестиваля креативности Cannes Lions (видео, фото)

Киев. 4 октября. УНИАН. В рамках платформы «Дни креативности в Украине» с 11 по 18 октября представительство фестиваля Cannes Lions («Каннские Львы») проведет показы лучших работ международного фестиваля креативности Cannes Lions в сети кинотеатров Multiplex.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщила амбасадор Международного фестиваля креативности Cannes Lions в Украине Ирина Кузнецова.

«В октябре пройдет показ лучшей рекламы, работы победителей (фестиваля – УНИАН) «Каннские львы» в сети кинотеатров Multiplex», - сказала она.

Присутствовавшая на пресс-конференции маркетинг директор сети кинотеатров Multiplex Анастасия Давыдова сообщила, что показы пройдут в большинстве городов Украины.

«Мы второй год сотрудничаем с представительством «Каннских львов», в октябре будет проходить показ «Неделя шедевров «Каннских львов». Приглашаем всех во Львове, Днепропетровске, Харькове, Киеве, Житомире, Чернигове и в других городах», - сказала она.

По словам Кузнецовой, в рамках Дней креативности в Украине пройдет множество других мероприятий, таких как форум креативных индустрий, разнообразные выставки, мастер-классы и воркшопы.

«Это первая в Украине креативная платформа. Мероприятие достаточно длинное, проходит в течение сентября, октября, ноября 2017 года. Завершается большим форумом креативных индустрий 18-19 ноября. В течение этого периода будет проходить много интересных мероприятий», - сказала она.

Кузнецова отметила, что цель форума - выявить таланты в разных отраслях и дать возможность им развиваться.

«На нашем форуме будут проходить мастер-классы, воркшопы, где люди смогут попробовать себя в креативе и сделать что-то своими руками», - добавила она.

Присутствовавшая на пресс-конференции маркетинг-директор группы 1+1 Media Елена Мартынова отметила, что развитие креативных идей важно для всех сфер деятельности.

«На этой платформе объединяются представители разных индустрий. Возможность выйти и пообщаться с представителями другого бизнеса, других областей. Вдохновиться их опытом, их идеями и с новыми силами дальше двигаться в своем деле», - сказала она.

Маркетинг-директор группы 1+1 Media подчеркнула, что креатив — это инструмент, с помощью которого человек любой профессии в любой индустрии может найти интересные и новые решения.

Присутствовавшая на пресс-конференции генеральный директор Группы коммуникационных компаний Twiga Ukraine Светлана Степаненко сообщила, что в рамках платформы будет проходить форум в области healthcare (здравоохранения).

«Health Care – креативный форум для лидеров маркетинга в области healthcare. Уже четыре года подряд мы организовываем это мероприятие. В этом году в ноябре следующий форум. Миссия форума – привносить новые международные тренды. Это креативные инструменты, подходы и развитие социальной составляющей в коммуникационных проектах healthcare», - сказала Степаненко.

В завершении пресс-конференции амбасадор Международного фестиваля креативности Cannes Lions в Украине Ирина Кузнецова добавила, что в рамках Форума креативных индустрий также будет проходить конкурс молодых креаторов.

«Победители будут представлять Украину на креативном конкурсе Evrobest в Лондоне в ноябре этого года. А команды-победители будут представлять Украину в Каннах в июне 2018 года», - сказала она.

Справка УНИАН. «Дни креативности в Украине» - это серия мероприятий, которые проходят в Киеве и других городах Украины с 15 сентября по 19 ноября. Кино-, шоу-бизнес, политика, гражданское общество, технологии, стартапы, бизнес, публичные деятели и знаменитости – здесь будут затронуты все темы, где инновации и неординарность – ключ к выживанию.

Цель мероприятий, которые пройдут в этом году в рамках «Дней креативности» в Киеве и других городах Украины – объединить технологии и творчество, продемонстрировать неисчерпаемые возможности креативных индустрий, вдохновить профессионалов, мотивировать молодое поколение к стремлению творить и созидать, и главное – придать ускорение позитивным изменениям в нашем обществе.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/75424