Участники акции за большую политическую реформу заключили меморандум о совместных действиях и анонсировали 17 октября акцию протеста у ВР

Киев. 6 октября. УНИАН. Соорганизаторы акции за большую политическую реформу публично заключили меморандум о совместных действиях и анонсировали на 17 октября ненасильственную акцию протеста на площади Конституции в Киеве.

В презентации меморандума, которая состоялась сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, приняли участие координатор общественного движения ЧЕСТНО Николай Выговский, представитель политической силы «Альтернатива» Егор Фирсов, член партии «Движение новых сил» Давид Сакваралидзе, активист «Автомайдана» Алексей Гриценко и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

В частности, координатор общественного движения ЧЕСТНО Выговский озвучил текст меморандум о совместных действиях:

«Мы, общественные и политические деятели Украины, подписываем этот Меморандум в поддержку трех ключевых решений: 1. Введение пропорциональной системы с открытыми списками на выборах в Верховную Раду Украины. 2. Отмена депутатской неприкосновенности. 3. Создание независимого антикоррупционного суда», - сообщил он.

Также, отметил Выговский, любые дополнительные политические требования являются личной позицией тех, кто их высказывает, и не могут трактоваться как общая позиция подписантов.

«Для достижения трех вышеупомянутых целей инициируем всеукраинскую ненасильственную акцию, которая состоится 17 октября 2017 года на площади Конституции в Киеве и во всех областных центрах Украины. Наша цель - путем мирного протеста в рамках действующего законодательства заставить парламент выполнить собственные предвыборные обещания и международные обязательства Украины», - говорится в документе.

Также отмечается, что этот меморандум открыт для подписания любыми общественными и политическими организациями и деятелями, которые поддерживают три изложенные требования к украинской власти.

По словам Выговского, среди участников акции за большую политическую реформу, которые присоединились к меморандуму: всеукраинское объединение «Автомайдан», общественная организация «Антикоррупционный штаб», общественное движение ЧЕСТНО, общественная кампания «Инициатива реальных действий», коалиция общественных организаций «Реанимационный пакет Реформ» (с оговорками относительно ограничения, а не отмены депутатской неприкосновенности), общественная организация «Центр противодействия коррупции», всеукраинское объединение «Свобода», общественное движение «Хвиля», политическая сила «Альтернатива», партия «Демократический Альянс», политическая партия «Национальный Корпус», партия «Движение Новых сил Михеила Саакашвили», партия «Объединение Самопомич», партия «Гражданская позиция», «Европейская партия».

Кроме того, к меморандуму присоединились отдельные народные депутаты: Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Павел Костенко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Владимир Парасюк, Олег Петренко, Егор Соболев, Семен Семенченко, Виктор Чумак.