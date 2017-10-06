При участии МинВОТ подписан меморандум о работе горячей линии для справок пострадавшим от событий на Донбассе и аннексии Крыма (фото, видео)

Киев. 6 октября. УНИАН. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, ОО «Донбасс СОС» и Программа «Советник по вопросам ВПЛ» подписали трехсторонний меморандум о работе горячей линии для предоставления справочной информации внутренне перемещенным лицам и гражданам, пострадавшим в результате событий на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма.

Подписание состоялось во время пресс-конференции в УНИАН при участии министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадима Черныша, программного директора Stabilization Support Services в Украине Дермота Гамильтона, менеджера программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерии Вершининой, руководителя общественной организации «Донбасс-СОС» Вадима Валько.

По словам подписантов, главной целью будет предоставление оперативной справочной информации внутренне перемещенным лицам и гражданам, пострадавшим в результате событий на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, реагирование на точечные и системные проблемы.

Предполагается, что сотрудничество в рамках Меморандума позволит обрабатывать обращения, поступающие от ВПЛ и лиц, проживающих на неподконтрольных правительству Украины территориях, а также еще более оперативно реагировать на нарушения прав человека и привлечь другие государственные органы и органы местного самоуправления к решению проблем лиц, обратившихся за помощью. Партнерство также позволит совместно работать над разработкой изменений в действующее законодательство для решения системных проблем.

Механизм работы горячей линии, как объяснили подписанты меморандума, будет действовать согласованно для достижения общей цели. В частности, вопрос заявителя в момент получения обрабатывается специалистами ОО «Донбасс СОС»; обращения относительно информационно-консультационной помощи, первичной юридической поддержки и контактов благотворительных организаций решаются экспертами «Донбасс СОС» сразу в телефонном режиме - именно в тот момент, когда в них нуждаются заявители; проблемы, связанные с социальными выплатами (адресная помощь, пенсии), для их скорейшего решения переадресовывают экспертам программы «Советник по вопросам ВПЛ"; в случае необходимости Министерство в рамках полномочий будет осуществлять рассмотрение обращений, привлекать другие государственные органы для оперативного решения проблемы. Проблемы граждан, которые невозможно решить из-за юридических коллизий, станут кейсами, которые в обязательном порядке будут передаваться на Рабочую группу по совершенствованию законодательства, которая действует при Министерстве по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий при поддержке Совета Европы.

«Считаю, что это очень важно, и это необходимая форма взаимодействия для всех органов государственной власти», - сказал Черныш.

Обращения будут приниматься по телефону бесплатной Горячей линии ОО «Донбасс СОС» 0800309110.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/75477