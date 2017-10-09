Массовость на митингах в октябре будет зависеть от мотивации, которую используют политические силы для привлечения людей к уличным протестам - политолог

Киев. 9 октября. УНИАН. В Украине массовость на акциях в октябре будет зависеть от мотивации, которую используют политические силы для поощрения людей выйти на уличные протесты.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Если будет мотивация только из-за денег, то, безусловно, участие будет ограниченным. Должна быть такая мотивация, которая заставляет человека пойти на акцию», - отметил эксперт.

В то же время заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что «о массовости говорить вообще трудно».

Он напомнил, что «все майданы начинались, когда желание людей выходить на улицу было на самом низком уровне» по результатам социологических исследований.

По его словам, к действиям властей негативно относится подавляющее большинство граждан Украины, но «это абсолютно не значит, что они готовы выходить на акции протеста».

Также Голобуцкий отметил, что в этом месяце власть пойдет на увеличение пенсий, также «будет, так или иначе, заморожен рост цены на газ, тарифы», и это все, «конечно, будет «сбивать» акции протеста».

При этом он отметил, что «проблема даже не в том, что люди не довольны жизнью, а проблема в том, что они не видят альтернативы».

По его словам, риторика политических сил - «она вся абсолютно одинаковая и она не меняется на протяжении 10-15 и даже 20 лет».

Политолог добавил, что приходится «всегда из двух зол» выбирать, и даже если провести выборы, то ситуация не изменится, поскольку к власти придут те же политики.

При этом он отметил, что ни у одного из нынешних так называемых «еврооптимистов» нет шансов пройти в парламент, потому что они не смогут выиграть выборы даже в мажоритарных округах и «им придется заскакивать в какие-то крупные проекты, как они заскочили в БПП, который проклинают».