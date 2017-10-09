Общественные активисты создали Союз автомобилистов Украины для защиты интересов водителей

Киев. 9 октября. УНИАН. Общественные активисты создали Союз автомобилистов Украины, призванный объединить законопослушных владельцев зарегистрированных в Украине автомобилей для защиты интересов водителей, и призывают всех небезразличных граждан присоединяться к общественному движению.

Об этом сообщил генеральный продюсер продакшн-студии «Мотор ТВ». президент Клуба автомобильных журналистов Украины Максим Моргунский на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас мы хотим объявить о создании Союза автомобилистов Украины. Это организация, которая призвана объединить и отстаивать интересы украинских законопослушных автомобилистов. То есть тех автомобилистов, которые имеют автомобили на украинской регистрации и хотят соблюдать правила дорожного движения, хотят иметь нормальную дорожную инфраструктуру, нормальные условия для использования своих авто», - сказал Моргунский и призвал всех желающих присоединяться к работе Союза автомобилистов Украины.

По его словам, работа общественной организации, в частности, будет направлена на снижение налогов при ввозе автомобилей в Украину.

«Мы будем лоббировать через Верховную Раду ликвидацию акцизов на авто, как новые, так и б/у. Также, взаимодействуя с народными депутатами, мы должны ускорить снижение налогов. Я бы хотел, чтобы через 2-3 года мы имели нулевые ставки ввозной пошлины из Европы. При этом я считаю, что в Украину необходимо ввозить автомобили в соответствии с европейскими экологическими стандартами», - сказал Моргунский.

Он отметил, что Союз автомобилистов Украины будет отстаивать городское пространство для автомобилистов и помогать полиции создавать нормативную базу.

«Необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят уравнять в правах пешеходов и автомобилистов. Ведь сейчас во время любого ДТП, даже если человек переходил дорогу вне пешеходного перехода, автомобилисту необходимо доказывать, что он ничего не мог сделать для избежания ДТП. Необходимо помогать полиции создавать нормативную базу. Кроме того, не имея Союза автомобилистов Украины, мы теряем городское пространство. Например, для удовлетворения «диванных» активистов власть Киева сделала пешеходной зону на Контрактовой площади. В итоге эта территория пустует. Также мы будем бороться с проблемами экологии, страховки», - сказал Моргунский.

Представитель Союза автомобилистов Украины Пётр Козак отметил, что новая организация будет бороться с схемами ввоза авто на иностранной регистрации.

«Мы будем проводить акции, чтобы показать правительству страны, что мы поддерживаем законные способы владения автомобилем. Чтобы страна получала доход от ввоза авто, а не аферисты, которые берут от 200 до 1200 евро для обеспечения липовыми документами владельца авто на иностранных номерах. Мы будем поднимать вопросы об уменьшении налогов, чтобы люди с небольшим достатком смогли импортировать машины старше 7 лет», - подчеркнул Козак.

В то же время главный редактор портала «Автобильд Украина» Олег Василевский подчеркнул, что создание общественной организации продиктовано разбалансированной системой контроля за правами и обязанностями автомобилиста.

Большинство бед на дорогах вызвано тем, что система контроля за правами и обязанностями автомобилиста сильно разбалансирована. Поэтому поводов для создания Союза автомобилистов Украины очень много. Мы призываем всех законопослушных автомобилистов присоединяться», - отметил Василевский.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрировано 22 законопроекта по урегулированию вопроса с временным ввозом автомобилей с иностранной регистрацией на территорию Украины.

Начиная с января митингующие водители перекрывают въезды в Киев, требуя принять законопроект 5567, который позволит смягчить условия пребывания автомобилей с иностранной регистрацией в Украине. Авторы проекта предлагают разрешить беспошлинный ввоз б/у автомобилей старше семи лет сроком на год с возможностью продления в обмен на абонплату в процентах от стоимости растаможки автомобиля.