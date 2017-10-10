Представители добровольческих батальонов и волонтеры призывают принять закон о признании добровольцев участниками боевых действий (видео)

Киев. 10 октября. УНИАН. Представители добровольческих батальонов и волонтеры призывают Верховную Раду принять закон "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социальном и правовом статусе".

Презентация законопроекта состоялась во время круглого стола в УНИАН.

Как отметила представитель общественной организации «Объединение добровольцев» Елена Живко, на четвертом году войны приходится говорить о том, что «добровольцы не являются признанными на всеукраинском уровне».

Она зачитала обращение добровольческих батальонов, в котором, в частности, подчеркивается, что весной 2014 года представители добровольческих подразделений и формирований первыми вступили в бой с врагом.

«Сегодня, на четвертом году войны, власть Украины так и не признала добровольцев ... участниками антитеррористической операции на востоке страны, участниками боевых действий», - говорится в обращении и отмечается, что получение соответствующего статуса гражданам приходится добиваться через суды.

Живко напомнила, что ряд областных советов на местном уровне признали добровольцев.

«Представители добровольческих формирований, участвовавших в АТО, представители общественности и волонтерских организаций обращаются к президенту, парламенту и депутатам Верховной Рады Украины с просьбой безотлагательно вмешаться в ситуацию и восстановить историческую справедливость», - сказала она.

Представитель «Объединения добровольцев» добавила, что принятие соответствующего закона необходимо, в частности, для предоставления участникам таких формирований социальных льгот и статуса.

В свою очередь, внефракционный народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Левченко отметил, что на общегосударственном уровне, законодательно по социальному обеспечению добровольцы фактически не были приравнены к военнослужащим Вооруженных сил и людям, которые служили в подразделениях Министерства внутренних дел и Национальной гвардии.

Он отметил, что ранее был принят закон, которым, как уверяла власть, добровольцев якобы признали.

«Но на самом деле признание произошло лишь исключительно тех, кто вступил в ряды Вооруженных сил Украины после того», - подчеркнул депутат.

Он пояснил, что разработанным законопроектом "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социальном и правовом статусе" предлагается определить добровольцами лиц, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь в зоне АТО в период проведения операции, но не входили в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии и других образованных в соответствии с законами Украины формирований и правоохранительных органов.

Также, по словам Левченко, законопроектом предлагается добровольцев признать участниками боевых действий в случае привлечения их к проведению АТО на срок не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней пребывания в районах ее проведения.

При этом лицам из числа добровольцев, получившим ранения, контузии, увечья, что сделало невозможным дальнейшее участие в боевых действиях в зоне проведения АТО, статус участника боевых действий предлагается предоставлять независимо от количества дней привлечения их к проведению АТО.

Кроме того, предполагается признать инвалидами войны лиц, которые в составе добровольческих формирований, во взаимодействии с ВСУ, с другими образованными в соответствии с законодательством Украины военными формированиями и/или правоохранительными органами, принимали непосредственное участие в боевых действиях во время проведения АТО на востоке Украины и стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.

Среди прочего, законопроектом предлагается распространить на указанных выше лиц и членов их семей гарантии и льготы, предусмотренные законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

«У нас не может быть разного сорта ветеранов войны. Все, кто воевал за Украину, за украинскую нацию, должны иметь равные права, а не так, как сейчас», - отметил Левченко.

Он сообщил, что законопроект сегодня был зарегистрирован в парламенте под номером 7190, и призвал соответствующие комитеты Верховной Рады поскорее его рассмотреть, председателя парламента Андрея Парубия - срочно внести законопроект в повестку дня, а парламент - принять этот закон в целом.

Присутствующие в круглом столе Николай Кохановский (батальон «ОУН») и Олег Куцин (батальон «Карпатская Сечь») привели примеры бойцов своих батальонов, которые уже долгое время не могут получить статус участника боевых действий.

В свою очередь, представитель батальона «Айдар» Владимир Правосудов отметил, что за время проведения АТО более 700 прокуроров получили статус участника боевых действий.

«Судьи, таможенники, не известно с какого перепугу или по каким причинам, получают этот статус. В то же время, когда ребята-добробаты ... не имеют статуса участника боевых действий», - сказал он.

Они, а также представитель партии «Национальный корпус» Евгений Комиссар высказались за необходимость скорейшего принятия предложенного законопроекта.

В мероприятии также приняли участие военный капеллан Михаил Гредиль, представитель «Всемирного движения патриотов Украины» (Международная диаспора) Ирена вон Бург и руководитель службы социальной защиты Украинского добровольческого корпуса Анна Демиденко.