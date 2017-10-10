Национальный реестр и Этический кодекс корпоративных директоров как ответ на вызовы процессу реформирования корпоративного управления в Украине - результаты круглого стола (фото, видео)

Киев. 10 октября. УНИАН. Совет Национального реестра корпоративных директоров, созданного профильной ассоциацией корпоративного управления в конце марта, за шесть месяцев работы реестра пока не включил в него ни одного кандидата.

Об этом в ходе круглого стола в УНИАН на тему : «Национальный реестр и Этический кодекс корпоративных директоров как ответ на вызовы процессу реформирования корпоративного управления в Украине» сообщили члены совета реестра.

Присутствующий на круглом столе председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления Александр Окунев напомнил, что создание реестра стало ответом ассоциации на вопрос бизнеса, где взять независимых директоров.

«Мы получали много запросов: посоветуйте кого-то в состав нашего наблюдательного совета как независимого директора. Мы решили этот вопрос институционализировать, чтобы не давать каких-то советов кулуарно, и решили создать именно реестр, перечень людей, которых мы рекомендуем как профессиональных директоров - членов набсоветов», - сказал он.

При этом он отметил, что реестр является прозрачным, открытым, бесплатным. По его словам, такой проект поможет компаниям улучшить корпоративное управление, привлекая достойных людей.

«Я получаю письма с вопросами, где можно посмотреть реестр. Вы его не видите, потому что перечня людей нет. Совет заседал один раз и пока не включил в реестр ни одного из кандидатов, которые подали документы. Мы держим в секрете количество поданных документов и фамилии тех, кто подал документ. Но было до 10 кандидатов, которых мы рассматривали на вопрос принять или не принять, и не приняли ни одного», - отметил Окунев.

По его словам, это связано с тем, что ожидания тех, кто подавал документы и тех, кто должен был голосовать относительно включения в состав реестра, не совпали.

По словам президента Искандер Энерджи (Iskander Energy Corporation) Ярослава Кинаха, наиболее важным при оценке для совета был опыт работы кандидата в какой-нибудь сфере и понимание со стороны совета возможной добавленной стоимости кандидата в какой-нибудь компании.

«Когда мы рассматриваем членов на возможность быть независимыми директорами, то мы также их спрашиваем, что их больше всего интересует, и у нас появляется много опасений относительно тех людей, которые очень хотят быть членами наблюдательных советов государственных структур», - сказал Кинах.

Он также отметил, что с кандидатами обязательно обсуждаются их характеристики, то, как они видят развитие корпоративного управления в Украине.

Как отметила присутствующая на круглом столе директор по управлению Европейского банка реконструкции и развития Оляна Гордиенко, тот факт, что в реестре еще нет членов, за которых совет и ассоциация готовы нести репутационную ответственность, показывает состояние понимания, что такое независимый директор в Украине на сегодня.

«Я не думаю, что это надо воспринимать как плохую новость. На самом деле наиболее важно то количество людей, которые подаются и интересуются этим вопросом, и то время, которое тратит ассоциации на проведение встреч и собеседований. В процессе собеседований происходит интересная дискуссия на тему, что именно такое независимый директор, и как мы понимаем в контексте украинских компаний, что такое возможность делать независимые выводы», - сказала она.

Гордиенко отметила, что на данном этапе институт корпоративных директоров в Украине находится в процессе развития, и члены совета много дискутируют между собой, какие стандарты и критерии ставить кандидатам для попадания в реестр.

Справка УНИАН. Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав инвесторов" впервые в Украине вводится понятие "независимого директора" акционерного общества (АО). При этом устанавливается ряд требований к физическому лицу, которое может быть независимым директором. Среди них, например, отсутствие на данный момент и в течение прошлого года существенных деловых отношений с АО, неполучение существенного дополнительного вознаграждения от АО, кроме платы, полученной в качестве независимого директора, отсутствие родственных связей с исполнительным или управляющим директором и тому подобное.

При этом Закон также меняет требования к составу наблюдательного совета АО. В частности, предполагается, что членом наблюдательного совета может быть только физическое лицо из числа акционеров, лиц, представляющих интересы акционеров и независимых директоров.

Фото круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/75546