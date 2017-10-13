На наибольших в Украине выборах в ОТГ 29 октября будет избираться около 4,5 тысячи депутатов - КИУ

Киев. 13 октября, УНИАН. 29 октября состоятся наибольшие в Украине выборы в объединенных территориальных громадах за последние два года.

Как заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-конференции в агентстве УНИАН, выборы проходят во всех без исключения областях Украины, кроме оккупированных территорий.

Он подчеркнул, что 29 октября состоятся наибольшие в Украине выборы объединенных территориальных громад за последние два года. То есть это самые большие выборы в рамках реформы децентрализации.

"В целом избирается около 4,5 тысячи депутатов - это очень большое количество, то есть на выборах будем избирать 674 депутатов городских советов, 1514 - поселковых советов и 2318 - сельских советов, 26 - городских голов, 61 поселкового, 115 сельских голов", - сообщил Кошель.

По его словам, всего в выборах участвуют 1 миллион 300 тысяч украинских избирателей. Он отметил, что эти выборы очень важны ввиду того, что реформа децентрализации продолжается.

Кошель подчеркнул, что политические партии чрезвычайно активны на этих местных выборах.

"В целом задекларировали свое участие в выборах, то есть провели партийные съезды ... 50 политических партий. С одной стороны это малое количество - это лишь 14% от зарегистрированных политических партий, но мы можем говорить о том, что все "живые", все реально действующие политические партии активно участвуют в выборах", - добавил он.

По его словам, формально участвуют все 6 парламентских партий без исключения, даже "Народный фронт", который "проявляет или формальное, или очень вялое участие, также провел съезд и также задекларировал о том, что они участвуют в выборах".

Он добавил, что среди активных внепарламентских партий - это "Свобода", "Гражданская платформа", "Наш край", "Аграрная партия", «Укроп», «Народный контроль». Гендиректор КИУ добавил, что участвуют вновь созданные политические партии - "Демократический альянс", "Сила людей", "Справедливость", Движение Саакашвили, партия Надежды Савченко.

Кошель также проинформировал, что на этих выборах и на следующих есть проблема, которая "связана с объединением общин, которые объединили общины из разных районов". По его словам, эта проблема уже актуальна два года. Он добавил, что сейчас этот вопрос урегулирован на законодательном уровне, но остается "недоразумение по многим показателям", то есть закон предусматривает, что ЦИК назначает выборы, а позже Верховная Рада вносит изменения в границы районов, но остаются неурегулированными вопросы, в частности, какие районные организации партий выдвигают кандидатуры в состав комиссий - из какой части района ОТГ.

"Чрезвычайно важной проблемой является проведение выборов в ОТГ, которые объединились вокруг города областного значения. На сегодня позиция парламента, что принятые соответствующие изменения и ЦИК должна принять решение, а позиция ЦИК в том, что законодательные изменения выписаны не качественно и ЦИК не имеет оснований для проведения выборов в таких общинах. Проблема чрезвычайно серьезная и сегодня десятки общин Украины стали заложниками некачественных законодательных изменений", - добавил Кошель.

Гендиректор КИУ заметил, что на выборах 29 октября есть четыре проблемы. В частности, проблема первая - "банальное отсутствие средств, из-за которого происходит искусственное затягивание с назначением выборов старост, поскольку эти выборы финансируются из местного бюджета, но есть ряд бедных сел, которые не могут профинансировать соответствующие расходы.

Он отметил, что вторая проблема - это "традиционные манипуляции с определением избирательных округов".

Кошель добавил, что третья проблема - это "манипуляция с техническими кандидатами". Он также отметил, что четвертая проблема - это проблема действующего законодательства, поскольку в ряде вопросов необходимо быстрое и качественное реагирование на возникающие ситуации.