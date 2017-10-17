Сотрудничество Украины с Китаем будет способствовать развитию современных технологий в украинской медицине - эксперты

Киев. 17 октября. УНИАН. Сотрудничество Украины с Китайской Народной Республикой будет способствовать развитию современных технологий в медицине во всех направлениях в нашей стране.

Об этом сообщила президент Ассоциации неонатологов Украины Татьяна Знаменская на пресс-конференции в УНИАН.

По инициативе и при поддержке Ассоциации неонатологов Украины 5 врачей из разных регионов Украины с 20 июля по 13 сентября 2017 года приняли участие в тренинговом курсе в Китайской Народной Республике. Тренинг был организован в рамках международного сотрудничества Украины и Китая при поддержке Министерства торговли КНР и при участии Национальной академии наук Украины.

“Мы подписали меморандум о взаимодействии с КНР, и в рамках этого меморандума мы хотим развивать все направления медицины, потому что китайская медицина пошла намного более вперед, по сравнению с украинской, и мне очень приятно, что люди, которых мы командировали, привезли очень много впечатлений, очень много новых технологий, и я надеюсь, что в ближайшее время мы будем их (технологии - УНИАН) внедрять на территории Украины”, - сказала Знаменская.

Она добавила, что Ассоциация развивает не только неонатологию, и по этой программе также смогут поехать акушеры-гинекологи, неврологи, офтальмологи, специалисты общей хирургии, онкологии, гематологии.

“Мы надеемся, что сотрудничество, которое мы развиваем, принесет свои плоды - это снижение материнской и детской смертности на территории Украины”, - отметила президент Ассоциации.

Исполнительный директор Китайской Торговой Ассоциации Руслан Осипенко, также присутствовавший на пресс-конференции, заявил, что Китайская Торговая Ассоциация берет на себя обязанность продолжать подобные программы и совместно с посольством Китая в Украине сделать все, чтобы как можно больше украинских врачей увидели Китай, получили новые деловые контакты, получили возможность укреплять взаимодействие между украинскими и китайскими специалистами. Он добавил, что в следующем году эти программы будут продолжены.

Справка УНИАН. Тренинговая программа был организована в рамках международного сотрудничества Украины и Китая при поддержке Министерства торговли КНР и при участии Национальной академии наук Украины.

Спонсорами проекта выступили Китайская Торговая Ассоциация, советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине господин Лю Цзюнь, Национальная академия наук Украины и Ассоциация неонатологов Украины.

Национальная академия медицинских наук Украины и Ассоциация неонатологов Украины подписали меморандум о сотрудничестве 5 апреля 2017 года, также 25 июля 2017 года был подписан меморандум с Киевским национальным торгово-экономическим университетом.

Меморандумы не предусматривают поездок, а являются проявлением намерения долгосрочного сотрудничества, в рамках которого привлекают партнеров к различным программам и мероприятиям, которые предлагаются Торговым представительством КНР и спонсируются Министерством Коммерции Китая. Возможность участия в данных программах украинские специалисты получили благодаря созданию Китайской Торговой Ассоциации в 2015 году, как моста между двумя странами, а также присоединения Украины к инициативе «Один пояс, один путь».