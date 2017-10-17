Лечение женщин с раком молочной железы финансируется государством лишь на 15% - эксперты (видео)

Киев. 17 октября. УНИАН. Лечение женщин с раком молочной железы финансируется государством лишь на 15%.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН директор Института рака Ирина Колесник, рак молочной железы лидирует среди женских болезней.

«Каждая седьмая-восьмая женщина имеет проблемы с молочной железой. У 23-25% женщин выявляют запущенные, метастатические формы рака, которые лечить очень трудно. Поэтому сверхважна ранняя диагностика болезни», - подчеркнула Колесник.

По ее словам, опыт экономически развитых стран свидетельствует, что за счет внедрения программ скрининга показатель смертности можно снизить на 25-30%. «На показатели 5-летней выживаемости пациенток влияет доступность к современному лечению. Обеспеченность государственного финансирования в Институте рака для онкопациенток с раком молочной железы - около 15%», - сказала Колесник.

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык отметил, что рак - это вторая причина смертности в Украине после сердечно-сосудистых заболеваний.

«Каждый год около 9 тысяч женщин в Украине умирают из-за рака молочной железы. Лишь 60% женщин излечиваются после диагностирования рака молочной железы. Женщины умирают от болезни, которая в мире успешно излечивается. Рак молочной железы на ранней стадии можно остановить. На первой стадии излечивается у 95% женщин, на второй - 80%, на третьей около 50% женщин, которые реально избавляются от болезни. Каждая женщина должна посещать маммолога хотя бы раз в год», - сказал Илык.

Он подчеркнул, что женщина после 40 лет должна проходить маммографию раз в год. Илык обратился к мужчинам и призвал их вместе с женой, матерью посетить маммологов. «Если у нас не будет здоровых женщин, то не будет здоровой нации. Нам нужно больше средств на превентивную медицину. Мы в корне можем изменить систему здравоохранения», - заявил Илык.

По словам маммолога Николая Анисько, в Украине существует проблема раннего выявления рака молочной железы. «Рак молочной железы - скрытая болезнь, его выявить крайне сложно. В толще молочной железы нет нервных окончаний, свидетельствующих о наличии проблемы. Вероятность заболеть раком молочной железы увеличивается пропорционально возрасту пациентки. Я призываю сделать маммографию всех женщин после 40 лет», - подчеркнул врач.

Председатель ВОО «Вместе против рака» Лариса Лопата подчеркнула, что из Национального перечня лекарств изъяты названия современных таргетных препаратов, которые являются определяющими при лечении агрессивных форм рака. «Есть много случаев, когда женщины в Украине просто отказываются от лечения рака молочной железы из-за отсутствия средств. Онкобольные - это не та категория пациентов, которые могут ждать. У таких женщин нет и месяца на ожидание», - сказала Лопата.

Известный украинский хореограф Владислав Яма, который является лицом социально-информационного проекта «Мужчины против рака груди», отметил, что проект очень важный. «Этот проект очень ценен. Обращаюсь к мужчинам - уделяйте вашей женщине больше внимания, возьмите заботу о здоровье жены, матери, бабушки. Женщина должна чувствовать заботу о себе. Поддержка родного человека очень важна», - подчеркнул Яма.

*** "Мужчины против рака груди" - социально-информационный проект, призванный привлечь внимание семьи к здоровью женщины Украины, в частности, к проблеме рака груди.