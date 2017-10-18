Избирательный процесс в 201 ОТО соответствует базовым требованиям законодательства - Айвазовская

Киев. 18 октября. УНИАН. На сегодняшний день избирательный процесс в 201 объединенной территориальной общине соответствует базовым требованиям законодательства, является достаточно конкурентным и не сопровождается нарушениями и факторами, которые способны ставить под сомнение надлежащую организацию и проведение голосования.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

В то же время, по ее словам, дестабилизирующим фактором избирательного процесса является правовая неопределенность отдельных избирательных процедур, которая была вызвана неудовлетворительным качеством действующего Закона Украины «О местных выборах».

«В целом процесс проходит в рамках действующего законодательства, но тем не менее, имеет ряд недостатков, связанных с тем, что законодательство должно прогрессировать так же быстро, как и развивается в целом система взаимодействия гражданина и государства. Например, что касается этапа регистрации кандидатов на выборах, то у нас уже есть электронные паспорта, но тем не менее, избирательное законодательство не предусматривает процедуры подачи информации о персональных данных и копии этих карточек для регистрации в качестве субъекта избирательного процесса, что также приводит к проблемам с регистрацией, а значит нарушению конституционного избирательного права граждан. Или приняв законодательство, которое разрешило объединяться территориальным общинам в рамках различных регионов, ВР никоим образом не урегулировала вопросы формирования избирательных комиссий по представлению районных партийных организаций», - отметила она.

Айвазовская также подчеркнула, что процесс формирования избирательных округов в 95% случаев был своевременным.

Она также добавила, что 31 партия из 50, которые заявили о готовности выдвинуть кандидатов на выборах, не выдвинули ни одного из них на выборах сельского или поселкового председателя, а 13 из 50 партий были неактивными по выдвижению кандидатов в местные советы. Тем не менее, по мнению Айвазовской, избирательная кампания будет очень конкурентной.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2017 состоятся выборы в 201 объединенной общине. Выборы охватят все области Украины: Винницкую - 9 ОТО, Волынскую - 19, Днепропетровскую - 19, Донецкую - 2, Житомирскую - 13 Закарпатскую - 1, Запорожскую - 10, Ивано-Франковскую - 8, Киевскую - 4, Кировоградскую - 6, Луганскую - 4, Львовскую - 8, Николаевскую - 1, Одесскую - 11 Полтавскую - 12, Ривненскую - 5, Сумскую - 9, Тернопольскую - 4, Харьковскую - 7, Херсонскую - 10, Хмельницкую - 7, Черкасскую - 14, Черновицкую - 4 , Черниговскую - 14.