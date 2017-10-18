В Киеве 20-22 октября состоятся международные выставки авторских кукол и рукоделия

Киев. 18 октября. УНИАН. В Киеве 20-22 октября в Международном выставочном центре состоится юбилейный 15-й салон авторских кукол «Модная кукла» и 17-я международная выставка «Рукоделие. Бизнес и хобби».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН главный редактор журнала «Модное рукоделие» Юрий Шуманский, который выступает организатором салона кукол и выставки рукоделия и творчества.

Он отметил, что в рамках выставки, которая организуется на площади более 2,5 тыс. кв. метров, будут представлены работы мастеров и дизайнеров из 7 стран мира, пройдут мастер-классы для всех желающих и будет проведен благотворительный аукцион, лоты для которого предоставили звезды шоу-бизнеса.

По информации Шуманского, на выставке кукол будут представлены работы 191 художника-кукольника, которые приедут из разных регионов Украины, а также из стран Европы. Будут представлены авторские коллекционные, антикварные, интерьерные, игровые куклы, а также мишки Тедди и другие авторские игрушки.

«Это более 1500 работ авторов. И также будут представлены тематические проекты, которые готовят объединения кукольников из Львова и Киева», - сказал Шуманский относительно салона «Модная кукла».

Предусмотрено уже традиционное проведение конкурса красоты среди авторских кукол.

В выставке «Рукоделие. Бизнес и хобби» заявлено 170 участников, среди которых 139 дизайнеров и мастеров. Будут представлены работы по бисероплетению, вышивке, пэчворку и др.

«Состоится 31-й подиумный показ коллекций одежды от 35 дизайнеров, авторской бижутерии, аксессуаров. Пройдет 7 финалов авторских конкурсов, среди которых - бисерный дизайн от профессионалов, бисерный дизайн от детей. Также состоятся 50 часов мастер-классов по различной тематике рукоделия», - сообщил Шуманский.

Также на выставке соберутся производители материалов, современных инструментов для творчества и хобби.

Кроме того, отметил он, в программе международной выставки будут представлены уникальные проекты, среди которых показ одежды от известного дизайнера одежды из Одессы, моделями в котором будут дети с синдромом Дауна - проект в рамках социальной адаптации "Солнечное настроение" (мероприятие состоится 20 октября). Также в рамках программы социальной адаптации на выставке рукоделия будут представлены работы детей с нарушением слуха и речи, учеников специализированной школы-интерната №18.

Входной билет на выставку будет стоить 40 грн, но все льготники, в том числе участники АТО, и дети до 14 лет смогут посетить выставку бесплатно.

Кроме того, Шуманский анонсировал новый проект - предрождественскую выставку «Парад подарков», которая состоится в столичном МВЦ 8-10 декабря. На ней будут представлены эксклюзивные подарки, среди которых куклы, аксессуары, бижутерия, изделия в технике пэчворк и фелтинг.