Sport Life станет новым оператором фитнесс-клуба Queen Country Fitness Club

Киев. 19 октября. УНИАН. Крупнейший в Украине фитнес-оператор Sport Life станет новым оператором фитнес-клуба Queen Country Fitness Club в загородном комплексе Queen Country Club расположенном в 25 км от центра Киева по адресу Обуховское шоссе, 55, в поселке Козин.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили управляющий загородным комплексом Ирина Пономаренко и директор по маркетингу группы компаний Sport Life Александра Писанко во время подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве.

«Sport Life имеет колоссальный опыт оперирования фитнес-клубами, поэтому мы приняли решение присоединить загородный комплекс в свою сеть. Это будет 56-й фитнес-клуб сети Sport Life в Украине и 6-й фитнес-клуб формата Lux&SPA. В фазе активного строительства клубы в Харькове, Днепре, Ривном, Ивано-Франковске и Запорожье. В наших планах расширить сеть до 150 фитнес-клубов по всей стране к концу 2020 года», - сказала Писанко.

При этом она отметила, что все клиенты, приобретавшие абонементы в Queen Country Fitness Club, автоматически получают новые клубные карты наивысшей категории Lux&SPA в сети Sport Life. «Они гарантируют доступ во всю сеть без ограничения, с полным сохранением всех услуг и сроков их абонементов», - рассказала Писанко.

По словам управляющей загородным комплексом Queen Country Club Ирины Пономаренко, благодаря сотрудничеству с Sport Life перечень услуг клиентов существенно расширится.

«Queen Country Fitness Club и сеть фитнес-клубов Sport Life сегодня становятся партнерами. Целью этого сотрудничества является расширение перечня предоставляемых услуг, которые ранее были недоступны всесезонно в клубе. Теперь появится прекрасная возможность круглогодичного посещения взрослого и детского бассейнов, банного лаунжа, сквош-кортов, а также, занятия детским фитнесом», - сказала Пономаренко.