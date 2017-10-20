БФ "Квитна" призывает женщин регулярно проводить диагностику для своевременного выявления заболеваний молочной железы

Киев. 20 октября. УНИАН. Благотворительный фонд "Квитна" призывает украинских женщин проводить самообследование, а также регулярно посещать маммолога для своевременной диагностики и раннего выявления заболеваний молочной железы.

Об этом заявили во время пресс-конференции в УНИАН: основатель фонда Уриэль Штерн, директор фонда Григорий Колодач, благотворители фонда - директор компании "ВЕККА", одесский бард Семен Калика и гендиректор компании ELIO Юрий Коростылев, а также подопечная фонда Юлия Маличенко. Мероприятие посвящается Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы и звездному проекту "Обещай себе беречь себя".

Проект "Обещай себе беречь себя" поддержали такие звезды, как Джамала, Маричка Падалко, Василиса Фролова, Анна Ризатдинова, Анита Луценко, Ирина Блохина, Габриэлла Массанга.

Штерн отметил, что фонд ведет просветительскую деятельность и информирует женщин о том, как можно избежать проблем с заболеваниями молочной железы, и насколько важно регулярно проводить обследование.

"К сожалению, большинство женщин в ежедневной суете на работе и дома оставляют свое здоровье на втором плане. Это 12 миллионов украинок, что составляет 60% работающего населения страны. Поэтому "Квитна" обращается к каждому работодателю, руководителю больших и маленьких организаций - проявить заботу об украинках и присоединиться к проекту "Ушла, чтобы вернуться", дав каждой работающей женщине один оплачиваемый выходной в год, чтобы посетить маммолога", - подчеркнул Уриэль Штерн.

"Нужно вовремя обращаться к специалистам, начинать лечение и продолжать жить полной и яркой жизнью. И, конечно, дорогие женщины, любите себя. Берегите себя, заботьтесь о себе. Не ждите тревожного звоночка", - отметила присутствующая на пресс-конференции телеведущая Габриэлла Массанга.