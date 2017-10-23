В Украине за 2017 год более 700 агропредприятий подверглись незаконным действиям рейдеров – депутаты (видео)

Киев. 23 октября. УНИАН. В Украине за 2017 год в аграрном секторе произошло более 700 случаев неправомерных захватов бизнеса, сообщил народный депутат Украины от фракции «Самопомич», член межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов при Кабинете министров Украины Иван Мирошниченко на пресс-конференции УНИАН.

«За 2017 год уже статистика говорит о более чем 700 случаях недружественных конфликтов-поглощений или давления на бизнес, то есть перечень идет сотнями. Это захватническая, под прикрытием, деятельность – грабеж среди белого дня», - заявил Мирошниченко.

Он отметил, что механизмами таких незаконных действий являются полная подделка документов, фальсификация решений наблюдательных советов, фальсификация договоров по аренде прав аренды земли и т.д.

«Всегда первопричинами проблем рейдерства, прежде всего, были пробелы в законодательстве… Рейдеры всегда ищут такие пробелы, чтобы зайти в бизнес, найти там свою выгоду, заработать деньги и не сесть тюрьму, но так это было раньше. Сейчас, к сожалению, оно выглядит по-другому», - сказал депутат, добавив, что сейчас это рейдерство-грабеж, потому что очень часто у людей забирают бизнес, когда они «мирно работают или мирно спят». «И в одно утро они просыпаются, и они уже не являются владельцами», - подчеркнул Мирошниченко.

"Еще летом к нам обратились десятки предпринимателей и представители предприятий, которые пострадали от рейдерства. Это те люди, которые уже пострадали от рейдерства, они выходили на митинги и протесты. И мы как народные депутаты встали на их защиту", - заявил он.

Мирошниченко сообщил, что общественная организация «Бизнес-Варта», председателем набсовета которой он является, сейчас разрабатывает проекта закона с 15-ю знаковыми изменениями, которые поспособствуют борьбе с рейдерством.

Он отметил, что законопроект будет готов полностью через 2-3 недели, но принятие закона может занять более полугода, так как существует серьезное противостояние его принятию.

Мирошниченко также подчеркнул, что все случаи рейдерства связаны с одними и теми же участниками, захваты всегда очень хорошо организованы и они системные.

«Рейдерство никогда не начинается на уровне района или области, все рейдерство, которое есть в Украине, идет из Киева и крышуется самыми высокими должностными лицами. Начинается оно с Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел», - заявил присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области Анатолий Гайворонский.

На пресс-конференции также присутствовали представители бизнеса, которые подверглись рейдерству. Так, адвокат фермерского хозяйства в Херсонской области «Оазис Пивдня» Наталья Сидоренко сообщила, что 19 апреля 2017 года предприятие было подвернуто рейдерскому захвату путем подделки документов, а именно - на основании поддельного решения суда были изменены данные владельца бизнеса в реестре. В итоге, люди, которые работают на предприятии, потеряли все вложенные в землю средства, так как посевы были скошены предприятием-захватчиком, кроме того, по причине затягивания работы комиссии по расследованию дела предприятие «Оазис Пивдня» не смогло посеять новый урожай на зиму.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2017 года аграрные ассоциации призвали депутатов Верховной Рады ужесточить ответственность государственных регистраторов за незаконные действия, которые приводят к захвату целых аграрных предприятий и сельхозземель, а также предоставить регистраторам более широкий доступ ко всем реестрам, что позволит им проверять достоверность полученной от заявителя информации.

Согласно опросу, проведенному Всеукраинской Аграрной Радой, четверть аграриев уже сталкивалась с рейдерством и 70% осведомлены о подобных случаях в их регионах.

Нотариальная палата Украины предлагает внедрить механизм, при котором заключение договора аренды земельного участка и процесс его государственной регистрации будут происходить одновременно, что будет способствовать решению проблемы аграрного рейдерства в нашей стране.

9 августа Кабмин принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.