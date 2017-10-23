Запланированные на 29 октября местные выборы могут изменить качество украинской политики - политологи (фото)

Киев. 23 октября. УНИАН. Выборы местных голов и депутатов в 201 вновь созданной объединенной территориальной громаде, которые запланированы на 29 октября, могут изменить партийную архитектуру в пользу низовых организаций и повлиять на качество политики в целом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Самая масштабная избирательная кампания в органы местного самоуправления: вызов демократии или ее победа» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Безусловно, эти выборы меняют внутрипартийную архитектуру. Это очень важно. Потому что если партия добивается успеха на таком низовом уровне ..., то это говорит о том, что партия - это не какой-то верховой псевдоорганизм, медийный «пузырь», фейковая одноразовая конструкция, а реальная партийная организация ... И в этом смысле, безусловно, будут менять свою архитектуру. И, более того, те партии, у которых уже архитектура изменена в пользу низовых организаций, региональных организаций, те и будут выигрывать. Потому что мы уже так наелись этой верховой медийной, карнавально-скандальной, сенсационной политики, что уже есть определенное нехорошее «послевкусие», - объяснил он.

По его словам, вместе с изменением архитектуры не исключено изменение качества политики.

«В этом смысле эти выборы - это тест на реальную партийность: где реальные партии, а где партии в один ресурс, или каких-то медийных конфигураций ... Эти выборы могут впервые в Украине создать феномен народной партии, которая бы формировалась снизу, у которой есть разветвленные региональные организации ... Поэтому мне кажется, что архитектура может быть изменена именно в пользу этой пирамиды», - добавил политолог.

В то же время он выразил мнение, что лидеры выборов останутся неизменными ВО «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко» «Солидарность», «Наш край».

«Но после этих выборов мы вступаем в новый этап партийного строительства, а, возможно, и новый период формирования и определения украинской национальной политики», - резюмировал Карасев.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, в свою очередь, отметил, что партиям придется каждый день доказывать свою партийную политику и компетенцию. «Здесь впервые партии должны не просто получить голоса, а эти люди еще оказаться компетентными в управлении. И тогда встает вопрос, о котором сегодня никто не думает - нам нужен закон о местных референдумах», - отметил политолог.

Кроме того, как отметил политический эксперт Константин Матвиенко, вызывает беспокойство, что уже сегодня местные избирательные кампании ведутся с применением админресурса.

Как сообщал УНИАН, на 29 октября назначены выборы местных голов и депутатов в 201 вновь созданной объединенной территориальной громаде Украины. Они охватят наибольшее количество избирателей, прежде чем состоятся общенациональные выборы президента и парламента - более 1млн 300 тысяч граждан.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/75792