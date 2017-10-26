Общественные активисты заявляют об угрозе срыва первых местных выборов в Великодымерской ОТГ Киевской области 29 октября (видео)

Киев. 26 октября. УНИАН. Руководитель Броварского отделения общественной организации "Антикоррупционный движение «Стоп-коррупция» Павел Дубленич заявляет об угрозе срыва первых местных выборов в Великодымерской объединенной территориальной громаде в Киевской области 29 октября.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в УНИАН.

«В нашу организацию за последние 1,5-2 недели стали обращаться неравнодушные граждане, активисты с такими заявлениями, фактами, так сказать, о начинающихся грязных предвыборных технологиях со стороны провластных партий, кандидатов», - сказал Дубленич.

Он не исключил возможности подкупа избирателей.

«К нам уже обращались не раз о том, что ходят по селам, по домам некоторые представители от партий и предлагают денежные поощрения», - отметил общественный активист.

Кроме того, по его словам, также организация получает информацию об административном давлении на местах и подготовке к реализации технологии «карусель».

В то же время, как отметил Дубленич, самое большое беспокойство вызывает то, что может происходить в день голосования.

«Будем надеяться, что это будут правильные выборы. Но не исключаем того, что могут быть какие-то радикальные действия во время выборов», - сказал Дубленич.

Он призвал общественных активистов быть бдительными во время выборов и следить за соблюдением законодательства, а избирателей - не поддаваться на подкуп.

В свою очередь депутат Киевского областного совета от ВО «Батькивщина» Олег Кищук напомнил, что 29 октября состоятся выборы в четырех новых объединенных территориальных громадах в Киевской области.

«Одна из самых мощных из них - это Великодымерская объединенная территориальная громада. И вокруг нее, скорее всего, и будут происходить определенные нарушения», - считает он.

По словам депутата, в течение последних двух недель во время его поездок в ряд сел Киевской области местные жители сообщали о том, что «со стороны партии «Солидарность», то есть со стороны членов этой партии или «смотрящих» от этой партии, готовятся системные провокации с целью, если их кандидаты не смогут пройти, они это будут видеть, то они планируют просто сорвать выборы по всей громаде и признать их недействительными».

«По закону, если более 10% бюллетеней будут уничтожены, или же, например, две или три комиссии на больших участках признают выборы недействительными, то под угрозой будут все выборы в территориальной громаде», - сказал Кищук.

Депутат добавил, что местные избиратели сообщали ему о подготовке нескольких возможных схем срыва выборов. В частности, о возможности заливки бюллетеней в урнах зеленкой или о драках на некоторых участках, в результате чего урны будут повреждены.

«Поступила к нам информация, что возможны даже похищения бюллетеней, которые будут перевозиться уже из сельских участков в территориальную комиссию», - отметил депутат.

Кроме того, Кищук сообщил, что обратился с соответствующей информацией и призывом обеспечить правопорядок на выборах 29 октября к полиции, прокуратуре и Службе безопасности Украины.

Справка УНИАН. В Великодымерской территориальной громаде объединились 5 советов. Центр ОТГ - пгт Великая Дымерка. Площадь объединенной территориальной громады - более 204 кв. километров. Численность населения громады составляет 22 тыс. 491 чел.