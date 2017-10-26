Фотослужба УНИАН примет участие в международном форуме KyivPhotoWeek 2017 (фото, видео)

Киев. 26 октября. УНИАН. Фотослужба УНИАН примет участие в международном фотографическом форуме Kyivphotoweek 2017, который пройдет в Киеве с 24 по 26 ноября.

Об этом руководитель пресс-центра УНИАН, модератор Ирина Головатенко сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, ставшим информационным партнером Kyivphotoweek 2017.

По ее словам, на выставке будут представлены репортажные работы фотографов агентства.

«Репортажная фотография на форуме будет представлена работами фотографов УНИАН - одного из самых авторитетных фотосервисов и сайта фотоновостей среди украинских информационных агентств. Хочу отметить, что фотосервис УНИАН был создан в 1998-1999 годах, и был как раз одним из первых фотосервисов в независимой Украине. Работы фотографов УНИАН обязательно будут представлены и на этой выставке, и я с честью их представлю», - сказала Головатенко.

Кроме того, по словам модератора, в рамках Kyivphotoweek 2017 впервые пройдет конкурс любительских селфи-фото «Интересно о себе», организованный общественной организацией «Счастливый город».

По словам Ирины Головатенко, конкурсные работы можно присылать по адресу: happy.misto.2017@gmail.com.

«На первом этапе фотографии будут отобраны профессиональным жюри, работы финалистов будут выставлены в печатном виде на главной выставке Kyivphotoweek, победитель будет выбран посетителями фотовыставки путем зрительского голосования», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, международный фотографический форум Kyivphotoweek 2017 будет проходить в гостинично-офисном комплексе «Торонто-Киев», в рамках форума будет работать крупнейшая выставка фотографий в Украине. Также планируются лекции, посвященные проблемным вопросам авторского права.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/75849