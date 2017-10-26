Общество Красного Креста начинает в Киеве благотворительную акцию "Намисто милосердя" (видео)

Киев. 26 октября. УНИАН. Киевская городская организация Общества Красного Креста Украины при поддержке столичной власти начинает в столице благотворительную акцию «Намисто милосердя», цель которой - побудить граждан совершать благотворительные поступки.

Об этом председатель городской организации общества Татьяна Гоенко сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, акция посвящена 100-летию основания Общества Красного Креста Украины, которое будет отмечаться в следующем году.

Как сообщила Гоенко, цель проекта - привлечь внимание общества к основным ценностям жизни: гуманности, человечности, доброте и взаимопомощи.

Гоенко сообщила, что в рамках этой акции Общество Красного Креста предоставит каждому гражданину возможность приобщиться к благотворительности в интересном именно для него направлении.

Она добавила, что в ближайшее время информация об акции, об участии в ней будет размещена на билбордах в городе.

«И если акция будет поддержана, то собранная помощь пойдет, прежде всего, на нужды инвалидов, одиноких больных людей, которые не могут выйти из своих жилищ, потому что прикованы к кроватям, - их у нас в городе около 5 тысяч. Второе направление - это наши раненные военные, демобилизованные военные, участники АТО, то есть те люди, которые пострадали от военных событий и нуждаются в поддержке. Есть направление - дети, и это дети-инвалиды. Еще одно направление - это обеспечение работы медико-социальных центров Общества Красного Креста и пополнение складских припасов на случай чрезвычайных ситуаций», - отметила руководитель городской организации общества.

По словам Гоенко, есть три основные составляющие проекта «Намисто милосердя».

В частности, это развитие волонтерского движения, включая такие мероприятия, как основание и поддержка Академии волонтеров, формирование и обеспечение отрядов быстрого реагирования, популяризация донорства крови, обучение граждан навыкам оказания первой медицинской помощи.

Другой составляющей является поддержка уязвимых слоев населения. Это развитие медико-социальных центров; организация бесплатного банка одежды, мебели, техники; открытие пунктов проката вещей по уходу за тяжелобольными; предоставление адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

Еще одной составляющей акции, добавила Гоенко, станет популяризация деятельности ОККУ, включающая налаживание партнерских связей, проведение информативных, художественно-эстетических, спортивных мероприятий.

Результаты акции планируется представить в середине апреля 2018 года.