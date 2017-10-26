Общественные активисты предлагают Кабмину изменить систему распределения госсубвенций по регионам

Киев. 26 октября. УНИАН. Общественная сеть ОПОРА предлагает Кабинету министров Украины изменить механизм распределения государственных субвенций по регионам на социально-экономические проекты с целью искоренения коррупции.

Об этом сказал аналитик Общественной сети ОПОРА по работе мониторинга парламента Андрей Савчук на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты исследования организации на основе данных за 2016 год.

«Искоренить коррупцию и дать общественности возможность контролировать целевое использование средств из госбюджета получится только после формирования предложений относительно перечня объектов и мероприятий, которые планируется финансировать за счет субвенций», - заявил эксперт.

Он отметил, что далее соответствующий перечень предложений должен качественно оцениваться по четко определенным критериям, а Кабмин, в свою очередь, будет поддерживать наилучшие проекты. Также общественность должна требовать равномерного распределения средств по регионам.

«В целом, мы пришли к трем основным выводам. Во-первых, процесс выделения субвенций из государственного бюджета является довольно политизированным. Во-вторых, нынешние механизмы формирования и процедуры утверждения перечня объектов и мероприятий, на которые выделяются средства, являются непрозрачными, потому что неизвестно, какие предложения вносятся народными депутатами, а какие предложения вносятся местными государственными администрациями», - сказал Савчук.

Он также подчеркнул, что суммы денег, которые выделяются, являются абсолютно неравномерными.

Представители ОПОРЫ на пресс-конференции презентовали интерактивную карту избирательных округов депутатов-мажоритарников с учетом вовлеченных средств субвенций на этих территориях.

«Две соседние и совершенно сопоставимые по количеству населения и площади области – Тернопольская и Ивано-Франковская получили несопоставимые суммы средств. Тернопольская получила субвенций на сумму 31 млн грн, тогда как Ивано-Франковская – в 5,5 раз больше – 169 млн грн», - сказал аналитик.

Савчук подчеркнул, что 43 из 198 избирательных округов (21,7%) в 2016 году не получили субвенции от государства совсем. При этом 27 округов получили поддержку от государства в размере более 20 млн грн. 61 округ получил от 15 до 20 млн грн субвенций, 29 округов получили от 10 до 15 млн грн, оставшиеся 38 получили до 10 млн грн на осуществление мероприятий для социально-экономического развития отдельных территорий.

Также Савчук сообщил, что наблюдается некая неравномерность в пределах фракционного распределения депутатов-мажоритарников.

«Более 322 млн грн было направлено в 18 мажоритарных округов фракции «Народного фронта», в то время как в 41 округ внефракционных народных депутатов - приблизительно такая же сумма – 290 млн грн», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 24 января Европейский Союз совместно со Шведским агентством международного развития (Sida) заявил о предоставлении 800 тыс. евро 24 объединенным территориальным общинам Украины на создание центров административных услуг в 2017 году.

В ноябре 2016 года Агентство по международному развитию USAID совместно с правительством Великобритании выделило 19 млн долл. на реализацию в Украине масштабного проекта электронного государственного управления «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах», рассчитанного на 5 лет.

По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, в 2018 году на местное самоуправление, на государственный фонд регионального развития вместе с субвенциями на объединенные территориальные громады будут направлены до 10 млрд грн, также планируется субвенция на развитие сельской медицины - 4 млрд грн, также предполагается секторальная поддержка ЕС в размере 600 млн грн и субвенция на развитие спортивной инфраструктуры.