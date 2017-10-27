62% кандидатов в избирательных списках от политических партий на выборах в городские ОТГ являются беспартийными - КИУ

Киев. 27 октября. УНИАН. 62% кандидатов (3785 из 6117) в избирательных списках от политических партий на выборах в городские объединенные территориальные громады (ОТГ) на выборах 29 октября являются беспартийными.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, представляя отчет по результатам долгосрочного наблюдения за период 11-26 октября 2017 года.

«62% кандидатов в депутаты в списках партий являются беспартийными», - сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что «партии не имеют действенных структур, партии не могут прийти не только в село, но даже в городах к людям».

Кошель подчеркнул: «Подобные цифры должны стать уроком и вызовом для политических партий, в частности, парламентских, в плане того, что государственное финансирование нужно использовать не на палатки и флаги, не на брендированную продукцию, не на телевизионную рекламу, а нужно вкладывать в то, чтобы развивать партийную структуру, строить партийные организации».

Он добавил, что из-за этого одна из инициатив КИУ, которая реализована в зарегистрированном в Верховной Раде Украины законопроекте, заключается в том, чтобы не менее 70% средств, которые партия получает в рамках государственного финансирования, «пропорционально распределялись по областным организациям, в зависимости от результатов на последних выборах». «Тогда это будет действенное и эффективное использование государственных средств», - считает Кошель.

Аналитик КИУ Денис Рыбачок отметил, что одной из тенденций, которая наблюдается на этих выборах, является присутствие большого количества беспартийных лиц в избирательных списках партий. «Фактически, мы получаем ситуацию, когда мы не видим в списках политических партий рядовых партийцев», - добавил он. По его словам, это приводит к тому, что политические партии «привлекают в свои списки непроверенных лиц, и очень часто это приводит к тому, что мы уже называем «политическими тушками».

Еще одной тенденцией на этих выборах, добавил Рыбачок, является «значительное количество потенциальных «перебежчиков» в списках партий».

Он отметил, что в этих же громадах проводились выборы в 2015 году - выборы в местные органы власти. По его словам, анализ показывает, что за два года треть действующих городских голов, которые в 2015 году победили, «сменили своих субъектов выдвижения». «То есть из 25 городов районного значения в 22 выдвигаются лица, победившие на выборах в 2015 году, и из них 7 сменили своих субъектов выдвижения», - отметил аналитик. По его словам, из этих семи - четверо на выборах в 2015 году были самовыдвиженцами, и теперь перешли в политические партии - двое выдвигаются от «БПП «Солидарность», один от «Воля народа», один - от Радикальной партии.

Он добавил, что, напротив, еще трое кандидатов были в 2015 выдвинуты от политических партий (два от «БПП «Солидарность», один - Народный рух Украины»), а в 2017 году «баллотируются путем самовыдвижения». «Это показывает нам довольно угрожающую тенденцию, к чему может привести большое количество беспартийных лиц в списках политических партий. Никто не застрахован от того, что на следующие выборы эти лица сменят снова одну политическую силу на другую или даже могут сменить несколько политических сил», - отметил аналитик.

По его словам, это свидетельствует о «неидеологичности, непоследовательности политических партий». Рыбачок добавил, что избиратели очень остро реагируют на случаи, когда кандидаты меняют партии, от которых выдвигаются. «Там, где законодательство позволяет самовыдвижение, количество самовыдвиженцев довольно значительное», - отметил Рыбачок.

Он добавил, что в городах районного значения в целом на выборах городских голов зарегистрировалось 119 кандидатов, из них 40 являются самовыдвиженцами, то есть не баллотируются от политических партий.

Рыбачок отметил, что такие тенденции свидетельствуют о неразвитости местных организаций партий, а также об определенном недоверии к политическим партиям на местах, поэтому кандидаты и не хотят себя ассоциировать с этими партиями.

Как сообщал УНИАН, 29 октября состоятся первые местные выборы в 201 объединенной территориальной громаде.