В ходе избирательной кампании в 201 ОТГ только 1% кандидатов на должность сельских и поселковых голов предоставили промежуточные отчеты расходов - ОПОРА

Киев. 27 октября. УНИАН. В ходе избирательной кампании в 201 объединенной территориальной громаде только 1% кандидатов на должность сельских и поселковых голов предоставили промежуточные отчеты расходов избирательных фондов.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА" отмечают, что, к сожалению, финансирование выборов до сих пор происходит теневым способом. Лишь 1% кандидатов на должность сельских и поселковых голов предоставили отчеты промежуточных по расходу избирательных фондов. Мы считаем, что это остается проблемой", - заявила она.

В то же время только в половине городских объединенных территориальных громадах политические партии сдали промежуточные отчеты о расходах.

"Из 25 городских объединенных территориальных громад в 12 ни одна политическая партия не сдала ни одного промежуточного отчета о расходах из избирательных фондов", - сказала Айвазовская.

Также она отметила, что порядок финансирования агитации в этих территориальных громадах можно считать как неотвечающий международным стандартам.

«Потому что прозрачность финансирования - это один из основополагающих стандартов. Некоторые международные документы даже дают право не признавать результаты выборов в случае неясности порядка финансирования или источников поступления средств на агитационные кампании кандидатов", - сказала она.

В то же время Айвазовская сообщила, что 16,4% кандидатов на должности сельских, поселковых, городских голов выполнили требования о предоставлении промежуточного финансового отчета.

"То есть мы можем говорить, что почти 85% остальных такое требование не выполнили", - резюмировала она.

Также Айвазовская заявила, что порядок финансирования и отчетности по расходам - это одна из основных проблем в избирательном процессе.

"Проблемы, касающиеся выборов сегодня, - это порядок финансирования и отчетности субъектов избирательного процесса относительно промежуточных отчетов о расходах из избирательных фондов, которые должны быть предоставлены до дня голосования", - отметила она.