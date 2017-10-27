На выборах ОТГ используется много технологий, связанных с легальным подкупом граждан - КИУ

Киев. 27 октября. УНИАН. На выборах объединенных территориальных громад используется много технологий, связанных с легальным подкупом граждан.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, представляя отчет по результатам наблюдения за период 11-26 октября 2017 года.

Он добавил, что в ходе избирательного процесса активно используется технология с проведением от имени кандидатов праздничных или массовых мероприятий в громадах, что сопровождается приглашением известных исполнителей, раздачей гражданам подарков и накрытием «праздничных столов». По его словам, проведение таких мероприятий зафиксировано в большинстве объединенных громад, в первую очередь, в сельских и поселковых.

Кошель отметил, что «мы имеем, к сожалению, достаточно большой массив технологий, связанный с легальным подкупом граждан», когда кандидаты совершают действия, которые, по сути, являются подкупом, но не являются нарушением закона - предоставление избирателям услуг или товаров на бесплатной основе или по сниженным ценам, стоимость которых не превышает допустимой законом нормы - 160 грн.

Он добавил, что поскольку в нынешнем законодательстве предусмотрено, что от имени кандидата избирателю может предоставляться продукция с брендом партии или кандидата на сумму до 5% минимальной зарплаты, то при предыдущем ее размере эта сумма составляла 60 гривен, а после повышения составляет уже 160 гривен.

По его словам, «за 160 гривен можно сформировать продуктовый набор с агитационной символикой и получается, что это теперь уже не будет считаться подкупом избирателя».

Также Кошель отметил, что в рамках предвыборной кампании одного из кандидатов было организовано выступление певца Павла Зиброва. «Здесь юридически невозможно доказать, выступление Павла Зиброва является подкупом избирателей, потому что нужно посмотреть стоимость одного билета во время выступления, превышает ли она сумму 160 гривен, а скорее всего - нет, поэтому такие факты доказать очень сложно», - добавил он.

Кошель также отметил, что нужно привлекать внимание избирателей к этим фактам, чтобы они воспринимали их как «исключительно технологию подкупа, а также необходимо лоббировать изменения в действующее законодательство с тем, чтобы граница легального подкупа вернулась к прежним результатам, с тем, чтобы правоохранители могли получить действенный инструментарий в своей работе».

Глава КИУ отметил, что зафиксировано два случая прямого подкупа избирателей. «Один случай был зафиксирован нашими наблюдателями и соответствующие производства возбуждены Министерством внутренних дел, а по второму случаю также открыто уголовное производство. Это два случая - первый в селе Трушки (Фурсовской ОТГ) на Киевщине, где от имени кандидата партии «Батькивщина» раздавались средства гражданам в размере 200 гривен и это подавалось как надбавка к пенсиям. По данному факту открыто уголовное производство по ч 2. ст. 160 УК (подкуп избирателя). Второй пример также от этой политической силы на Черниговщине, где обратились участники избирательного процесса в районную прокуратуру, что 400 избирателей получили по 300 гривен с обещанием получить еще по 300 гривен за голосование за кандидата от «Батькивщины». Также открыто уголовное производство», - сообщил Кошель.

Кроме того, Кошель сообщил, что большинство нарушений на выборах носили технический и процедурный характер. По его словам, основными нарушениями на выборах (40% всех нарушений) являются те, которые связаны с проведением предвыборной агитации, а именно: нарушение правил ведения агитации и размещения материалов в запрещенных законом местах. На втором месте по нарушениям - косвенный и прямой подкуп избирателей (25%), а также процедурные ошибки в работе избирательных комиссий (25%). Около 10% нарушений - это попытки использования административного ресурса.

По его словам, нарушение правил ведения предвыборной агитации зафиксировано в большинстве объединенных громад, самым распространенным из них является размещение агитационных материалов без выходных данных (заказчик, учреждение, осуществившее печать, тираж, информация о лицах, ответственных за выпуск).

Также Кошель отметил, что больше всего кандидатов на выборах в объединенные громады 29 октября выдвигают блок Петра Порошенко «Солидарность» и ВО «Батькивщина», в частности, это касается городских ОТГ.

«В целом БПП «Солидарность» выдвинула за это время 2271 кандидата в городские советы объединенных громад, ВО «Батькивщина» - 2261. Это значительно превышает показатели других партий», - отметил он.

По словам главы КИУ, часть партий заявили ЦИК о намерении участвовать в выборах 29 октября, но не выдвинули своих кандидатов. «Так, 50 политических партий приняли решение об участии их местных организаций в выборах 29 октября, но только 37 партий выдвинули кандидатов в депутаты в городские объединенные громады. В частности, не выдвинули кандидатов в депутаты ни в одном городе, хотя и заявили о своем участии, партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», политическая партия «Стабильность», «Республиканская партия» и другие», - говорится в отчете КИУ.

Кошель отметил, что на выборах в объединенные громады баллотируются отдельные народные депутаты Украины и депутаты областных и районных советов. По его словам, внефракционный депутат Александр Герега возглавляет список партии «За конкретные дела» на выборах в городской совет Городецкой ОТГ на Хмельнитчине, хотя «это определенная манипуляция», поскольку понятно, что Герега, скорее всего, не откажется от мандата народного депутата Украины.

Как известно, 29 октября состоятся первые выборы в 201 объединенной территориальной громаде.