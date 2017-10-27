ОПОРА назвала лидеров активности среди политических партий в избирательном процессе в 201 ОТГ

Киев. 27 октября. УНИАН. ВО «Батькивщина», «Блок Петра Порошенко» «Солидарность», «УКРОП», Аграрная партия Украины, Радикальная партия Украины являются лидерами активности среди политических партий в избирательном процессе в 201 объединенную территориальную громаду.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«На первом месте стоит «Батькивщина», агитационные мероприятия которой наши наблюдатели отметили в 54% объединенных территориальных громад. На втором месте – «Блок Петра Порошенко», 42% общин, где четко можно отметить активность и деятельность кандидатов, представляющих эту политическую партию. И остальные - меньше 40% - это партия «УКРОП», Аграрная партия Украины, Радикальная партия Украины. То есть мы можем отметить пятерку наиболее активных политических партий, осуществляющих свою деятельность в территориальных громадах», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 29 октября, в 201 объединенной территориальной громаде состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Выборы охватят все области Украины. В состав 201 ОТГ вошли 933 местных совета (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841). В частности, в Винницкой области такие выборы состоятся в девяти ОТГ, в Волынской области - в 19 ОТГ, в Днепропетровской области - в 19 ОТГ, в Донецкой области - в двух ОТГ, в Житомирской области - в 13 ОТГ, в Закарпатской области - в одной ОТГ, в Запорожской области - в 10 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в восьми ОТГ, в Киевской области - в четырех ОТГ, в Кировоградской области - в шести ОТГ, в Луганской области - в четырех ОТГ, во Львовской области - в восьми ОТГ, в Николаевской области - в одной ОТГ, в Одесской области - в 11 ОТГ, в Полтавской области - в 12 ОТГ, в Ривненской области – в пяти ОТГ, в Сумской области - в девяти ОТГ, в Тернопольской области - в четырех ОТГ, в Харьковской области - в семи ОТГ, в Херсонской области - в 10 ОТГ, в Хмельницкой области - в семи ОТГ, в Черкасской области - в 14 ОТГ, в Черновицкой области - в четырех ОТГ, в Черниговской области - в 14 ОТГ.

По данным Центризбиркома, в выборах смогут принять участие более 1 млн 330 тысяч человек, то есть около 4% всех избирателей Украины.