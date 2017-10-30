Явка на выборах в 201 объединенной территориальной общине составила 48,2% - ОПОРА (видео)

Киев. 30 октября. УНИАН. Явка на первых местных выборах в 201 объединенной территориальной общине, которые состоялись в воскресенье, 29 октября, составила 48,2%.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщила координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что «явка была довольно высокой». «Явка на уровне 48,2%, которую фиксировали наши наблюдатели. Это усредненная явка на всех 201 ОТО, она высока даже по сравнению с декабрем 2016 года, когда была на процент меньше, или по сравнению с местными очередными выборами 2015 года», - отметила координатор ОПОРЫ.

По словам Айвазовской, выборы в 201 ОТО показали, что «законодательная база, регулировавшая этот избирательный процесс, до сих пор остается несовершенной», в частности, различные подходы относительно права объединяться территориальным общинам в смежных районах привели к определенным сбоям в избирательной кампании. Она подчеркнула, что это надо безотлагательно исправить, несмотря на то, что уже назначены следующие выборы в ОТО на декабрь.

Айвазовская отметила, что избирательная кампания «была очень конкурентной», даже по сравнению с декабрем 2016 года, когда были выборы в 148 ОТО.

По ее словам, на выборах были «проблемы на избирательных участках, в частности, что касается надлежащей охраны избирательных бюллетеней во время транспортировки на УИК», а также своевременной печати. Она отметила, что частично ответственность лежит на политических партиях, в частности парламентских, так как в 118 ОТО не были созданы соответствующие комиссии, контролирующие порядок печати избирательных бюллетеней.

Айвазовская отметила, что на этапе подсчета голосов процедура была соблюдена в 99% УИК. «Это является положительным трендом по сравнению с предыдущими выборами - и местными очередными и в ОТО. Потому что 99% УИК надлежащим образом организовали этот процесс и установили результаты голосования в пределах участков 29 или 30 октября», - добавила она.

Координатор ОПОРЫ напомнила, что в западных и южных регионах Украины непогода стала причиной «массового отключения света на УИК, хотя это не привело к срыву подсчета голосов или неустановлению результатов голосования».

«У нас есть значительное количество фактов, когда при свечах или фонариках комиссия продолжала делать свою работу и выполнять свои полномочия», - подчеркнула она.

Аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев отметил, что непосредственно перед днем голосования «политические партии, выдвинувшие наибольшее количество кандидатов, пытались использовать местные выборы как общенациональный контекст для своей деятельности, и это в отдельных ситуациях не способствовало обсуждению избирателями повестки дня проблем локального развития».

«Большое количество городских, сельских, поселковых голов действующих, и в том числе председателей райгосадминистраций, выдвигали свои кандидатуры на этих выборах, и уже сам факт массового участия действующих государственных служащих или служащих местного самоуправления говорит об актуальности проблемы обеспечения равенства возможностей, условий участия в избирательном процессе для всех выдвинутых кандидатов», - сказал он.

Клюжев добавил, что от субъектов избирательного процесса поступали сообщения о совершении определенных силовых акций. «Это были единичные сообщения, которые зарегистрированы Национальной полицией Украины, и именно она должна дать окончательный ответ, подтверждены эти факты или опровергнуты реальным расследованием этих случаев», - отметил он.

Аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут отметил, что ключевым нарушением, которое имело место в день голосования, была выдача или попытка выдачи бюллетеней без предъявления необходимых документов. По его словам, это нарушение зафиксировано более чем в 13% участковых избирательных комиссий. Он добавил, что часто это объясняют тем, что, мол, в селе все друг друга знают. При этом отметил, что это не влияет на результаты голосования.

Неберикут отметил попытки подвоза избирателей. По его словам, такие случаи фиксировались в Ивано-Франковской, Харьковской и Херсонской областях. «Они были эпизодическими», - подчеркнул он. По его словам, работники правоохранительных органов в такой ситуации должны реагировать более активно, выясняя ключевые вещи: кто организовал подвоз и кем он финансируется.