По результатам местных выборов в ОТГ началась "борьба" за списки избирателей - эксперт

Киев. 31 октября. УНИАН. Председатель организации «Платформа социально-гуманитарных инициатив и инноваций» Олег Саакян считает, что по результатам первых местных выборов в 201 объединенной территориальной громаде, которые прошли в воскресенье, 29 октября, началась «борьба» за списки избирателей.

Об этом он сказал во время экспертного обсуждения «Самая масштабная избирательная кампания в органы местного самоуправления: итоги и влияние на ход дальнейшего политического процесса» в УНИАН.

Саакян подчеркнул, что на сегодняшний день уже есть определенные промежуточные результаты этих выборов. Он высказал мнение, что основным их результатом стало «рождение двух лидеров».

«Один лидер - это партия админресурса, это партия власти и второй - оппозиционный лидер. Фактически, мы имеем новую реальность, когда на местном уровне уже через несколько циклов выборов в объединенные территориальные громады у нас сформируются две политические партии, которые фактически и будут вести ключевую политическую борьбу», - сказал эксперт.

Саакян также высказал мнение, что по результатам этих выборов «сейчас уже началась, и я думаю, что она продолжится, - борьба за списки тех, кто пришел на выборы».

«Кроме того, что это репетиция идеологически, информационно и институционально на способность самих партий зайти на выборы... Еще есть и момент списков тех, кто пришел на выборы. Потому что на следующих выборах, например, парламентских, гораздо выгоднее будет вкладывать средства в тех, кто ходит на выборы, в тех, кто придет адресно, чем накрывать всех тотальной сетью и работать даже с теми, кто проигнорирует эти выборы», - отметил эксперт.

В свою очередь, политический эксперт Константин Матвиенко высказал мнение, что явка в 48% свидетельствует о том, что украинцы "не потеряли веры в то, что на выборах можно формировать власть и таким образом влиять на качество своей жизни».

Говоря о методике подсчета голосов самими политическими партиями, он отметил, что в частности, «Блок Петра Порошенко» «считает кандидатов в депутаты как тех, которые непосредственно выдвинуты партией, так и тех, которые по заявлениям местных организаций «Блока Петра Порошенко» шли «при поддержке».

Зато, «Батькивщина», по словам эксперта, считает исключительно тех кандидатов, которые выдвинуты партией или являются ее членами.

«На сегодняшнее утро подсчитано уже более 90% громад - там, где они предоставили эту информацию. Партия «Батькивщина» имеет 920 депутатов, которые являются членами партии в местных громадах, которые выдвигались партией», - сказал эксперт и отметил, что это составляет более 30% от общего количества депутатов, выдвинутых партиями.

При этом, сказал Матвиенко, насколько ему известно, 247 кандидатов в депутаты от «Батькивщины» «были вынуждены сняться с выборов из-за давления».

«БПП», по его словам, по состоянию на 10.00 имеет 658 депутатов, что составляет 20% от общего количества депутатов, которые выдвигались партиями.

«Но здесь они подают цифру и «при поддержке», - отметил он.

Третье место, по словам эксперта, занимает «Аграрная партия».

Кроме того, он напомнил, что ранее говорилось о том, что эти выборы являются самыми масштабными накануне общенациональной парламентской и президентской кампании.

«Но, по моей информации, уже сейчас готовятся на весну выборы в еще 300 объединенных территориальных громадах», - сказал Матвиенко.

В то же время, народный депутат Украины III, IV и V созывов Борис Беспалый отметил применение административного ресурса на этих выборах.

«На местных выборах административное давление, действительно, бешеное», - сказал он.

Также он отметил применение на местных выборах «узаконенного подкупа» избирателей, когда депутаты местных советов тратят бюджетные средства на свои округа якобы от собственного имени.

«Я думаю, что совместное сотрудничество всего общества поможет честным выборам. Все же это визитная карточка страны. О другом можно не говорить: скажите, насколько у вас честные выборы, и я скажу, как вы живете», - сказал Беспалый.

В свою очередь, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк отметил, что эти выборы рассматриваются как «генеральная репетиция, своеобразная пропорциональна проекция, по которой могут быть распределены голоса на президентских и парламентских выборах».

Он также высказал мнение, что эти выборы продемонстрировали несовершенство избирательного законодательства и законодательства в сфере децентрализации.

«Несовершенной является неопределенность с тем, что такое «поддержка партий». Когда эту неопределенность одна политическая сила может трактовать как поддержку собственно кандидатов, поддержку тех, по инициативе кого, какой силы, они были выдвинуты, так и как некую «мифическую» поддержку», - сказал Дацюк и добавил, что некоторые эксперты считают, что в вопросе такой «поддержки» речь идет об админресурсе, что, таким образом, ставит партии в неравные условия.

Кроме того, специалист в вопросах политических коммуникаций Екатерина Одарченко, в частности, отметила, что на этих выборах был протестирован ряд негативных технологий, таких как «печать аффилированными с кандидатами компаниями избирательных бюллетеней, которые вовремя не поступали на участки».