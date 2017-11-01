Киев. 1 ноября. УНИАН. Неправительственные организации призывают к открытой публичной дискуссии об изменениях правил выборов и избирательной системы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук.

«В ВР остаются зарегистрированными два проекта Избирательных кодексов. Это большие комплексные документы, которые ставят себе целью оптимизировать правила проведения выборов на различных уровнях органов власти. Это очень большие документы. Поэтому у нас на сегодняшний день остается открытый вопрос, насколько реалистичным является изменение избирательных правил до парламентских выборов 2019 года... Мы считаем, что дискуссия о формате открытой избирательной системы должна начаться. Поскольку все эти три года, мы к сожалению, не слышали откровенных дискуссий на политическом уровне, которые бы объяснили обществу, почему какой-то вариант открытых списков неприемлем, и начались бы поиски того варианта открытой избирательной системы, который стал бы компромиссным, и мы могли бы дальше двигаться на определенном уровне достигнутых изменений с точки зрения открытости избирательной системы. Поэтому мы будем продолжать наши усилия по инициированию открытых дискуссий и будем рады слышать компетентные ответы на те вопросы, которые будут заданы в ходе дискуссий», - сказала она.

По словам Конончук, если парламент будет медлить с определением приоритетов реформы избирательной системы и будет игнорировать необходимость согласовать правила проведения выборов с новой общественной ситуацией, на выборах 2019 года общество столкнется с недостатками применения действующей избирательной системы и закрытых списков - непрозрачным формированием состава ВР, клиентелизмом, условиями для легкого применения админресурса и как следствие - с недостаточной репрезентативностью и легитимностью парламента.

В свою очередь координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская подчеркнула, что прогресс в вопросе реформы избирательной системы должен обеспечиваться путем консенсуса по ряду вопросов.

«У меня лично очень пессимистические настроения. Если политические игроки и дальше будут имитировать процесс дискуссии или рассмотрения содержательных, важных, комплексных законодательных инициатив, то мы с проектами кодексов будем иметь тот же результат, который имели и с тремя проектами законов в новой редакции о выборах народных депутатов. Поэтому, все, что может сегодня делать общество, экспертное сообщество, медиа - в первую очередь призвать к содержательному диалогу по каждой норме, которая заложена в проекты Избирательных кодексов для того, чтобы понимать можно ли запускать этот процесс на первое чтение», - сказала она.

В то же время представитель Платформы прав человека Александр Бурмагин отметил, что нынешняя избирательная система в Украине осталась на уровне 2000-х годов.

«Это свидетельствует о том, что нет сегодня к сожалению, политической воли для того, чтобы модернизировать избирательную систему», - сказал он.