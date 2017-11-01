Состоялась презентация нового номера глянца "#НАШИЛЮДИ" (фото, видео)

Киев. 1 ноября. УНИАН. Сегодня в УНИАН презентовали новый номер глянца «#НАШИЛЮДИ», который посвящен освещению вопроса новой элиты Украины.

Как подчеркнул во время пресс-конференции член наблюдательного совета Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Соколов, представленный номер глянца содержит на своих страницах интересные и содержательные интервью.

«Номер получился замечательный и интервью, которые в нем - замечательные... Мы всячески поддерживаем такие аналитические издания, глянцевые издания, которые содержат не просто красивые фотографии, а которые оставляют за собой мнение. Я полюбил этот журнал, стал его читателем и поклонником», - сказал он.

В свою очередь главный исполнитель глянца «#НАШИЛЮДИ» Ярослав Кулик сказал следующее: «Наш журнал непрерывно развивается и является частью нашего небольшого медиа-пазла, который содержит еще несколько проектов. Например, мы проводим один раз в месяц бизнес-завтрак, лекцию или мастер-класс с представителями новой элиты Украины, также запускаем сайт и телепередачу. Также хочу сказать, что во многом наша работа зависит он нашей команды и успех нашего дела - работа многих людей».

Главный редактор глянца «#НАШИЛЮДИ», председатель Союза Объединения Еврейских студентов Украины Анна Вишнякова рассказала, что сейчас уже идет активная подготовка к новому номеру журнала.

«Мы уже приступили к работе над следующим выпуском. Он будет больше связан с культурой. Мы берем культурное направление. Мы уже взяли несколько довольно таких интересных интервью», - сказала она.

В свою очередь управляющий партнер компании LEMAN Артем Атепалихин подчеркнул, что это единственный журнал в Украине, где 98% материала - интересные интервью.

«Я и наша компания присоединяется к творчеству этого журнала и мы будем способствовать тому, чтобы как можно быстрее в правовом поле помочь команде журнала найти элиту. Давайте попробуем на площадке журнала поискать, есть ли эта элита и кто это», - сказал он.

Также управляющий партнер глянца «#НАШИЛЮДИ» сказал, что на страницах журнала все смогут найти ответ, кто такая новая элита Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/75981