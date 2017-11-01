Украинские путешественники этой зимой планируют пересечь Атлантический океан на парусном катамаране (видео)

Киев. 1 ноября. УНИАН. Украинские путешественники планируют совершить путешествие через Атлантический океан с Кабо-Верде (государство на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане) до Кубы на парусном катамаране с 2 декабря 2017 года по 13 января 2018 года.

Об этом сообщил путешественник и мореплаватель, основатель агентства путешествий «Aleksandr Travel» Александр Солярчук в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Мы (жена Солярчука и три попутчика - УНИАН) вылетаем на Кабо-Верде 1 декабря, 2 декабря мы уже заселяемся на катамаран, готовимся к выходу и выходим. Финишируем мы на Кубе 13 января», - сказал Солярчук.

Он отметил, что это будет третий Трансатлантический переход для их команды. Они уже совершали такие путешествия в 2015 году и в начале 2017 года.

Данное Трансатлантическое путешествие длительностью 6 недель будет осуществлено по следующему маршруту: острова Кабо-Верде - о.Сент-Люсия - острова Карибского бассейна - Ямайка – Куба.

Солярчук сообщил, что в данный момент на катамаране с четырьмя двухместными каютами, который они арендуют, есть еще три свободных места. Доля одного участника путешествия составляет не менее 2 тыс. евро, без учета авиаперелетов, связи и питания.

«Наш переход, который был в этом году..., у нас были на борту практически все бизнесмены и предприниматели. Многие говорят, что это изменило их жизнь, изменило подход к бизнесу, к жизни», - поделился Солярчук.

Он сообщил, что благодаря специальным приборам у команды всегда была спутниковая связь. Кроме того, по словам Солярчука, у них были два аналитика погоды на берегу, которые давали рекомендации с берега.

Справка УНИАН. Агентство «Aleksandr Travel» занимается организацией путешествий по миру на парусных яхтах и катамаранах и имеет успешный опыт путешествий во многих странах мира, в частности в Италии, Испании, Франции, Хорватии, Черногории, Греции, Турции и других. За всю историю существования агентства сформированные им экипажи во главе с основателем и владельцем Александром Солярчуком, который выступает шкипером во время путешествий, осуществили уже два перехода через Атлантический океан (в 2015 и 2017 годах).