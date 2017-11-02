Компания "ЭЛЕКТРОЮКРЕЙН" планирует создать под Киевом энергонезависимые поселения

Киев. 2 ноября. УНИАН. Компания «ЭЛЕКТРОЮКРЕЙН», входящая в международную группу EST (ELECTRO SOLAR TECH) развития энергоэффективных проектов, анонсировала создание автономных поселений под Киевом, которые будут полностью обеспечены энергоресурсами благодаря использованию возобновляемых источников энергии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Анатолий Кравцов.

«Сейчас у нас есть проект по созданию целого города на 50 тыс. человек в районе Житомирской трассы – буквально 30 км от Киева. У нас есть порядка 4,6 тыс. га земли. Уже есть генплан развития этого города. Наша мечта, которую мы внедряем в жизнь – создание отдельного экологически чистого нового города, где люди не будут платить за коммунальные услуги», - сказал Кравцов.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор компании «ЭЛЕКТРОЮКРЕЙН» Владимир Тарасов отметил, что уже в следующем году начнется реализация двух небольших поселений на 260 домовладений под Киевом.

«Мы с партнерами уже приобрели два земельных участка на Бориспольском и Житомирском направлениях для однотипных поселений на 260 домовладений. Дома будут от 40 до 160 кв. м, которые уже сейчас проектируются. Мы планируем, что первые экземпляры будут введены в эксплуатацию осенью следующего года, а само строительство начнется весной», - сказал Тарасов.

Он сообщил, что стоимость таких домовладений будет стартовать от 25 тыс. долл, при этом жители не будут платить за коммунальные услуги.

«Цена этих домовладений будет от 25 тыс. долл. И опять же жители этих апартаментов не будут платить за коммунальные услуги вообще. Приобретая там квартиру, домик, ты понимаешь, что, не выходя за определенные рамки, ты гарантированно обеспечен и освобожден от оплаты коммунальных услуг», - отметил Тарасов.

В свою очередь, Кравцов в качества примера такого поселения привел Чили, где, по его словам, жители некоторое время не платили за электроэнергию благодаря использованию возобновляемых источников энергии.

«Скажем, в Чили люди некоторое время не платят за электроэнергию, так как они не покупали уголь, а ставили солнечные электростанции. Гарантийный срок эксплуатации солнечной электростанции 25 лет, а срок окупаемость от 3,5 до 4,5 лет», - сказал он, добавив, что сейчас его компания занимается строительством под Киевом солнечной электростанции мощностью 100 Мвт.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2017 года в более 1,2 тыс. семей в Украине установили на своих домах солнечные электростанции, что в полтора раза больше, чем за весь 2016 год.

Ввод в эксплуатацию новых мощностей возобновляемой энергетики, работающих по «зеленому» тарифу в Украине, в январе-сентябре 2017 года увеличился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 201,9 МВт.

Общая установленная мощность возобновляемых источников энергии за 9 месяцев 2017 года в Украине выросла на 18% и составляет 1320 МВт.

Компания «ЭЛЕКТРОЮКРЕЙН» в Украине представлена национальным проектом развития и передовой научно-производственной компанией, которая призвана сформировать стратегические основы для лидерства Украины путем максимального внедрения и популяризации электротранспорта, безотходных возобновляемых источников энергии, а также всех сопутствующих сервисов к ним на территории Украины и других стран.