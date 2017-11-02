Ирпенский горсовет инициировал создание проекта регионального ландшафтного парка в Беличанском лесу (видео)

Киев. 2 ноября. УНИАН. Ирпенский городской совет инициировал и профинансировал разработку эскизного проекта организации территории регионального ландшафтного парка в Беличанском лесу на территории села Коцюбинское во избежание дальнейшей вырубки леса, сообщил городской голова Ирпеня Владимир Карплюк на пресс-конференции в УНИАН.

«Если мы все-таки реализуем проект и будет создан региональный ландшафтный парк, ни у кого не будет возможности уничтожать деревья. Каждый день население Коцюбинского и Киева будет пользоваться этим облагороженным объектом. А на сегодняшний день им интересуются только заинтересованные лица в продаже древесины», - заявил Карплюк.

Он сообщил, что проект разрабатывали одни из лучших ученых в Украине, которые досконально изучили и флору, и фауну. По его словам, в данном проекте указан полный перечень растений и животных, которые представлены в национальном парке. А также прописаны все необходимые мероприятия для сохранности леса.

«Мы искренне убеждены, что только после того, как этот национальный парк будет облагорожен, когда будут четко установлены его границы, возможно даже будут установлены четкие знаки, которые будут информировать о том, что это именно территория национального парка, именно тогда может прекратиться вырубка Беличанского леса», - отметил мэр Ирпеня.

Он сообщил, что создание регионального ландшафтного парка на территории села Коцюбинское создаст целый перечень инфраструктурных объектов, которые дадут возможность жителям Коцюбинского работать в пределах парка. Также, по словам Карплюка, парк создаст серьёзный туристический поток, это будет серьезный проект, который практически вдохнет новую жизнь в село Коцюбинское.

Карплюк подчеркнул, что национальный парк перестанут уничтожать только после того, как его вынесут в натуру, обозначат его четкие границы, добавив, что Ирпенский городской совет готов это профинансировать, чтобы избавится от манипуляций.

На вопрос корреспондента УНИАН о сроках реализации проекта, городской голова Ирпеня ответил, что в первую очередь для реализации данного проекта необходима воля государственных структур. При этом, он не сообщил о временных рамках и о госструктурах, решение которых необходимо для реализации проекта.

Он добавил, что в случае одобрения проекта, Ирпенский городской совет готов часть финансирования выделять из Ирпенского городского бюджета. Карплюк отметил, что сметная часть проекта еще не разработана, поскольку дополнительный раздел проекта — это дополнительные расходы.

Как сообщал УНИАН, Карплюк является мэром Ирпеня с 2014 года. По словам городского головы, за время его пребывания в должности бюджет развития города вырос в 28 раз, облагорожены 17 зеленых зон, реализовано более 200 социальных инфраструктурных проектов.