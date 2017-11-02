Специалисты заявляют, что образование в течение всей жизни является требованием современного мира (видео)

Киев. 2 ноября. УНИАН. Специалисты заявляют, что образование в течение всей жизни является требованием современного мира и констатируют связь уровня навыков и знаний человека и его возможности изменить что-то в себе или вокруг себя.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Способно ли образование взрослых дать новый толчок развитию гражданского общества?», посвященной форуму неформального образования взрослых «Образование взрослых и развитие гражданского общества», который проходит в Киеве 2 - 3 ноября в Украинском доме.

Отмечалось, что организаторами форума являются: Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук, Европейская ассоциация образования взрослых (EAEA), ГС «Украинская ассоциация образования взрослых», Представительство DVV International в Украине.

«Данные наблюдений свидетельствуют о том, что есть определенная связь между уровнем навыков и знаний и между активностью в учебной деятельности взрослых и их возможностью что-то изменить в себе или вокруг себя. Мы как представители образовательного поля понимаем всю важность и необходимость дать возможность каждому взрослому человеку учиться, получать знания и приобретать новые навыки на протяжении всей жизни», - отметил президент Европейской ассоциации образования взрослых Пер Хансен.

По его словам, мы живем в те времена, когда вокруг есть много проблем, ситуаций, влияющих на нашу жизнь, начиная с цифровых технологий, которые обретают всё больший вес в нашей жизни, до различных проблем регионального, политического характера, что также значительно влияет на нашу личную жизнь.

Хансен подчеркнул, что учеба в течение всей жизни является требованием современного мира.

Председатель Правления Украинской ассоциации образования взрослых Лариса Лукьянова сообщила, что сейчас перед организацией поставлена задача способствовать, создавать условия для развития системы образования для взрослых в Украине, распространять идеи необходимости обучения в течение жизни.

«Совсем недавно само понимание «образование взрослых» в Украине или воспринималось искаженно, или не воспринималось вовсе. И под «образованием для взрослых» подразумевалось либо обучение людей третьего возраста, либо исключительно последипломное образование. Благодаря Ассоциации, при поддержке наших коллег, в частности DVV International, в Украине произошло распространение самого понимания значения «образование для взрослых». И свидетельством нашей деятельности является тот факт, что в новом законе об образовании есть статья 18 об образовании взрослых», - сказала Лукьянова.

Академик-секретарь отделения профессионального образования и образования взрослых Национальной академии педагогических наук Украины Нелля Ничкало заметила, что для того, чтобы положения этой статьи были реализованы, необходимо провести большую работу.

«И выполнение этой статьи закона должно стать одним из направлений в государственной политике, в деятельности органов государственной власти, соответствующих управлений на всех уровнях. Создание соответствующих структур является крайне необходимым. В частности, это касается организации работы центров образования взрослых в территориальных громадах», - подчеркнула Ничкало.

Президент Европейской ассоциации образования отметил тот прогресс, которого достигла Украина на пути законодательного обеспечения сферы образования взрослых.

«Потому что когда мы имеем механизмы правовые и законодательные, то можем более эффективно выстраивать работу в этом направлении», - сказал Хансен.

По его словам, важно, чтобы закон действовал: «Образование для взрослых очень способствует формированию современного развитого общества».