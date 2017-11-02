Представительница Украины в этом году впервые примет участие в конкурсе Miss world plus size (фото)

Киев. 2 ноября. УНИАН. Модель Виктория Щелко в этом году впервые представит Украину на конкурсе Miss world plus size.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН объявила сама модель.

"Впервые Украина едет на" Мисс мира плюс сайз"... Едем мы в Сингапур", - сказала Щелко и добавила, что вместе с командой вылетает 5 ноября.

Конкурсная программа, отметила Щелко, продлится 5 дней. В рамках программы участникам необходимо будет, в частности, на английском языке рассказать о себе и представить свой талант.

По словам модели, она исполнит песню "Материнская любовь" Николая Мозгового.

Также участниц, в частности, ждет фотосессия в купальниках и дефиле в народных костюмах.

"Мы взяли нежный костюм. Мы везем с собой настоящие украинские сапоги, настоящий украинский пышный венок, плахту", - отметила модель.

В конкурсе, кроме украинки, будут участвовать представительницы 23 стран.

Щелко подчеркнула, что хочет привезти в Украину победу, и чтобы в следующем году мировой конкурс проходил уже в нашей стране.

Однако, по словам модели, в свое время она поняла, что в Украине нет ни одного учреждения или организации, которые бы давали девушкам "plus size" возможность поехать на мировой конкурс.

"Три с половиной месяца я проходила комиссии самостоятельно для того, чтобы представить Украину в Сингапуре. И следующие девушки будут уже ехать с моей помощью, потому что нам удалось завоевать международную лицензию", - сказала Щелко.

Таким образом, объяснила она, поскольку ей удалось создать организацию Miss Ukraine plus size, то теперь ежегодно на Miss world plus size сможет ездить девушка из Украины.

На пресс-конференции Щелко также представила свою команду, которая будет заниматься ее мейкапом и нарядами.

"Со мной поедут именно украинские бренды... У нас созданы образы на каждый день", - сказала она.

Кроме того, модель сообщила, что после конкурса планируется начать работу по участию команды "Модель XXL" в одном из популярных украинских юмористических шоу.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76012