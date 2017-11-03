В Донецкой и Херсонской областях проведены интеграционные деловые игры "Формула перемен" (видео)

Киев. 3 ноября. УНИАН. Центр «Майдан Мониторинг» в сотрудничестве с Министерством временно оккупированных территорий и государственными администрациями Донецкой и Херсонской области организовали и провели 5 интеграционных организационно деловых игр «Формула перемен».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (AMES) Игорь Семиволос.

Как отмечалось, игры проходили по поручению Кабинета Министров Украины, при поддержке Международного Фонда «Возрождение», в рамках деятельности проекта Украинский Миротворческая Школа.

Такое неформальное общение имело целью научить, как начать диалог внутри общины, среди людей с разными взглядами.

В играх, которые были проведены, приняли участие государственные служащие, военные, полицейские, работники органов местного самоуправления, бизнесмены, педагоги, гражданские активисты.

По словам Семиволоса, разработанная Центром оригинальная технология игры «Формула перемен» позволяет создать совместный продукт - формулу изменений - в любых группах, созданных любым образом.

Информируя о результатах проведенных игр, председатель Правления «Информационного центра «Майдан Мониторинг» Наталья Зубарь подчеркнула, что эти общения выявили типичные коммуникационные проблемы, которые могут помешать, в том числе, реинтеграции оккупированных территорий.

«Отсутствие общей цели и структуры коммуникации - это именно то, что, по нашему мнению, мешает услышать Донбасс. Потому что нужно услышать мнение людей, всех - сверху донизу и наоборот, и прийти к каким-то серьезным результатам, в частности, общей цели и общему видению будущего», - подчеркнула Зубарь.

Она сообщила, что в играх, состоявшихся с мая по октябрь 2017 года, приняли участие 62 участника. Среди них были люди разных политических убеждений, различных слоев населения, различных взглядов на проблемы. Но общение в рамках игр позволило им находить решения, которые удовлетворяло всех.

«Конечно, это не только Донбасса касается. Это касается вообще всех кризисных территорий, отдаленных территорий, которыми пренебрегали длительное время. У нас от Советского Союза унаследована очень искаженная модель коммуникаций между людьми в широком плане - это касается и отношений с властью, и рабочих. Но это поправимо. И если это разнести на более широкий контекст, и мы будем об этом говорить сегодня с Министерством временно оккупированных территорий, то можно добиться значительных изменений в обществе», - сказала Зубарь.

Она отметила, что, например, в Краматорске после игр участниками уже создана группа «быстрого реагирования» на кризисные ситуации в серой зоне, которая будет решать проблемы с опытом игр.

Зубарь выразила надежду, что игры будут продолжены, но для этого необходима дальнейшая финансовая поддержка.

«У нас есть уже запрос в Одесской области на игры, в Луганской области. И я думаю, что это будет продолжаться и мы будем очень рады, если нам удастся выйти на какую-то формулу с Министерством оккупированных территорий», - сказала она.

По словам Семиволоса, говоря, в частности, об оккупированных территориях, нужно максимально избегать политизации любого вопроса, который будет касаться социальных услуг, определенных соцгарантий и тому подобное.

«Это должна быть четкая функциональная работа министерств. И наша задача - предоставить алгоритмы социальной работы и решения конфликтных ситуаций не навязывая, не выпячивая политическую составляющую. Мы в первую очередь предлагаем людям функционал», - подчеркнул он.