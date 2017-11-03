В Киеве 4 ноября состоится открытие IV Международного интернет-кинофестиваля в поддержку режиссёра Сенцова (відео)

Киев. 3 ноября. УНИАН. В субботу, 4 ноября, в Киеве в кинотеатре «Кинопанорама» состоится официальное открытие IV Международного интернет-кинофестиваля Independent Star, который посвящен украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, несправедливо осужденному Россией в 2014 году.

Об этом сообщила основатель кинофестиваля, юрист Елена Яремчук на пресс-конференции в УНИАН.

«Катализатором процесса послужил арест Олега Сенцова в 2014 году. Поэтому важными целями при проведении фестиваля стали сбор средств на помощь семье режиссера и привлечение внимания международного киносообщества к проблемам незаконного задержания конорежиссера», - заявила Яремчук.

Она отметила, что кинофестиваль делает акцент на социальном кино, поэтому открывать фестиваль будет фильм Human («Человек»), который был снят в 60 стран мира и который рассказывает о том, что человека делает человеком.

Яремчук подчеркнула, что перед официальным открытием, в пятницу, 3 ноября состоится демонстрация фильма «Процесс» о реальной истории борьбы Сенцова с жестоким режимом России, о человеке, история которого вдохновила на создание международного фестиваля.

«Миссия фестиваля – вдохновлять на изменения через творчество. 4 года назад, когда я находилась в Испании, я узнала, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов был арестован. Я подумала, как же я, находясь в другой стране, могу помочь ему. Тогда возникла такая идея создать международный кинофестиваль», - отметила Яремчук.

Она сообщила, что интернет-кинофестиваль как социально-культурный феномен является доступным и эффективным инструментом продвижения прогрессивного киноискусства. Фестиваль позволяет консолидировать творческие усилия и интересы людей, которые находятся в разных концах мира.

Яремчук сообщила, что на участие в кинофестивале было подано 500 заявок. Было отобрано 160 работ из 63 стран.

Вице-президент международной организации JCI OLIMP Юлия Гончар, также присутствующая на пресс-конференции, сообщила, что фестивальная программа включает несколько конкурсных категорий: лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая актерская работа, лучший социальный ролик, лучший клип, лучший новостной сюжет, лучший документальный фильм и т.д.

"Начиная с 4 ноября и до закрытия фестиваля, которое состоится 5 мая в Барселоне, раз в день на фейсбук-странице кинофестиваля мы будем выставлять в открытый доступ одну работу участников. Все зрители, которые приобрели билет, смогут голосовать за работы, и средний бал каждой будет учитываться на общем голосовании по окончании фестиваля", - отметила Гончар.

Организатором фестиваля выступила международная организация JCI OLIMP, ее президент Вероника Попова, сенаторы JCI, кино-ассоциация Украины в лице Сергея Чинякова, научные учреждения, телевидение, медиа-ресурсы, бизнес. Генеральный спонсор - юридическая консалтинговая группа «Яремчук и партнеры».

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову, осудив его к 20 годам заключения.

13 октября 2017 года украинского режиссера Сенцова доставили в колонию строгого режима города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).