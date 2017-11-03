Издатели заявляют о непрозрачной процедуре закупки Минкультом книг для украинских библиотек

Киев. 3 ноября. УНИАН. Пополнение фондов публичных библиотек происходит непрозрачно и с нарушением процедуры закупки.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила директор издательства «Кліо» Вера Соловьева.

По ее словам, в 2017 году для пополнения библиотечных фондов Министерству культуры было выделено более 48 миллионов гривень. В июле был объявлен конкурс, на котором из 2621 названия книг от 122 украинских издательств Экспертный совет отобрал 324 названия книг. Однако, по ее словам, Министерство культуры самовольно сократило этот перечень более чем вдвое. Она также подчеркнула, что на письменные обращения издателей с просьбой о встрече, министр Евгений Нищук не отреагировал, поэтому они были вынуждены обратиться к вице-премьеру Павлу Розенко.

«Мы обратились к министру культуры с требованием объяснить ситуацию с закупкой книг. Я пыталась более месяца записаться к нему на прием. Никто с нами не встретился. Поэтому мы вынуждены были написать письмо вице-премьеру и в ответ на наше обращение он дал поручение министру встретиться лично с нами, провести прозрачную процедуру, но встреча не состоялась... На прошлой неделе коллегия Минкульта одобрила короткий список. Поэтому мы сейчас требуем от Министерства культуры раскрытия процедуры закупок, прозрачности и объяснений. Требуем остановить этот процесс закупок из 138 названий, а закупать тот список, который был отобран Экспертным советом», - рассказала она.

В свою очередь совладелец издательства «Теза» Владимир Брыскин сказал: «Мы говорим о нарушении в пределах имеющейся процедуры. Оно заключается в том, что эксперты отобрали список длиннее, потом кто-то этот список сократил и передал библиотекам для отбора книг не результат отбора экспертов, а результат отбора неизвестно кого. В результате этого были нарушены права части издателей и соответственно авторов, а также были ограничены возможности для получения книг и чтения библиотеками и читателями. Хочется, чтобы процедура была изменена таким образом, который уменьшит коррупционные риски и сделает процедуру прозрачной и понятной. Поэтому, кроме попытки остановить конкурс в этом году до того времени, пока будет выполнено соответствующее положение, мы также призываем наших коллег - библиотекарей и других участников рынка - договориться и изменить сам подход к тому, как происходит пополнение фондов библиотек».

Генеральный директор издательства «Vivat» Юлия Орлова подчеркнула, что главным требованием издателей является прозрачность этой закупки.

«Мы не бьемся за то, чтобы включили наши книги. Я хочу, чтобы вы это услышали. Мы бьемся за то, чтобы эта процедура была прозрачной для всех - для читателей, издателей, библиотекарей», - сказала она.

В то же время руководитель рейтинга «Книга года» Константин Родик отметил, что на сегодняшний день в Украине существует по меньшей мере три главных недостатка при закупке книг для библиотек.

«Система закупки книг для библиотек имеет по крайней мере три главных недостатка. Первый и главный - двухуровневая система, когда эксперты оценивают, а затем члены коллегии утверждают. Второй - абсолютно непрозрачная процедура. Третий главный недостаток того, что мы имеем - некомпетентность самого экспертного совета», - сказал он.

Среди издателей, которые во время пресс-конференции выступили за прозрачную систему пополнения фондов библиотек - директор издательства «Авіаз» Виктор Зеленский и директор издательства «Арій» Дмитрий Мойсеенко.

Издатели также сообщили, что направили коллективное письмо на имя премьер-министра Владимира Гройсмана, в котором требуют приостановить текущую процедуру закупки, происходящую со значительными нарушениями, обязать Минкульт провести закупку согласно полному перечню отобранных Экспертным советом изданий - 324 названия, а также изменить действующие подходы и обеспечить прозрачную процедуру пополнения фондов библиотек.