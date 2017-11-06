Совет глав ОСМД призывает жителей многоквартирных домов присоединяться к проекту софинансирования установки индивидуальных систем учета газа

Киев. 6 ноября. УНИАН. Всеукраинский совет глав ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) призывает жителей многоквартирных домов присоединяться к проекту установки индивидуальных систем учета газа на условиях софинансирования операторами газораспределительных сетей и жильцами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил первый вице-президент общественной организации «Всеукраинский совет председателей ОСМД» Роман Бондарук.

По его словам, сейчас пилотный проект реализуется в Луцке (Волынская обл.) и в Каменском (Днепропетровская обл.), где в двух многоэтажных домах уже установлены индивидуальные счётчики газа вместо общедомового прибора учета, а до конца года проект будет реализован еще в 22 домах.

«Мы должны понимать, что без учета потребления энергии мы не сможем проводить меры по энергоэффективности. Сейчас началась массовая установка общедомовых приборов учета газа. При этом многие люди понимают, что общедомовой учет не дает полной картины потребления, поэтому у нас в Луцке появилась инициатива, когда жители сказали, что они готовы софинансировать установку индивидуальных счетчиков, чтобы понимать, сколько они точно потребляют газа и что нужно делать для снижения расходов», - сказал Бондарук.

Присутствовавшая на пресс-конференции глава ассоциации ОСМД «Лачаны» Юлия Сабатюк отметила, что механизм софинансирования предполагает установку индивидуальных счетчиков газа за деньги, предусмотренные на установку общедомового прибора в инвестиционной составляющей соответствующего облгаза с использованием средств жителей дома.

«Общедомовой учет не позволяет совладельцу экономить. Поэтому на общих собраниях у нас было принято решение по трем ОСМД о том, что мы готовы к долевому участию на покупку счетчиков газа и комплектующих, а монтаж и пуск газа осуществляется подрядной организацией за счет инвестиционной составляющей… Для совладельца пилотного дома счетчик обошелся в 1300 грн. В других домах другие цены, это зависит от количества квартир и сколько индивидуальных счётчиков уже установлено», - сказала Сабатюк.

Бондарук добавил, что программа продемонстрировала свою эффективность и уже 300 ОСМД выразили желание принять в ней участие.

«В Луцке недавно состоялось собрание Совета глав ОСМД, и около 300 объединений сказали, что готовы проводить эту работу. Если совладельцы в других областях готовы к такому механизму и хотят платить только за то, что потребляют, – пожалуйста, присоединяйтесь. Мы сегодня видим понимание со стороны поставщика услуг», - отметил он.

В свою очередь начальник управления технического планирования «Региональной газовой компании» Татьяна Бузовская подчеркнула, что обязательным условием участия в этой программе является согласие 100% жителей дома на установку индивидуальных счетчиков.

«Обязательное условие – это 100% установка у всех жителей дома. Если житель отказывается от установки, то он четко должен понимать, что с 1 января 2018 года газа у него не будет. Есть закон о коммерческом учете, и там это четко прописано», - отметила Бузовская.

Также она сообщила, что в Луцке уже 13 домов (около 2000 абонентов) принимают участие в этой программе, в Каменском – 12 домов (900 абонентов).

Присутствовавшая на пресс-конференции директор по капитальному строительству «Днепропетровскгаз» Оксана Чорноморченко отметила, что «Днепропетровскгаз» дает возможность домам, где не создано ОСМД, также участвовать в данной программе.

«Таким образом, сегодня на 100% оборудован индивидуальными счетчиками газа дом в городе Каменском», - отметила Чорноморченко.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.

В июле 2016 года в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности заявили, что введение 100% учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%.