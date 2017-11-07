В Киеве откроют уникальный музей "История становления украинской нации" (фото, видео)

Киев. 7 ноября. УНИАН. В Киеве музейщики и общественные деятели планируют уже в ближайшее время реализовать патриотический проект - открыть музей об истории становления украинской нации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил автор проекта, основатель и руководитель галереи-музея «История становления украинской нации», общественный деятель и бизнесмен Валерий Галан.

По его словам, музей создается с целью привлечь украинцев к знанию о выдающихся событиях в истории украинской нации и о ее героях; чтобы в доступной форме привить молодым поколениям украинцев гордость за свою страну, понимание ее уникальности; чтобы каждый посетитель осознал, что относится к великой нации.

«Чтобы поднять веру нашего народа, нужно вернуться к нашей истории, культуре, вспомнить великих украинцев, которые прославляли наш народ. Вспомнить те времена, когда наши прадеды учили и несли достижения цивилизации в европейские народы, когда наши воины защищали Европу от общих врагов, когда наши казаки создали один из первых демократических строев и написали конституцию. Да, мы украинцы - правнуки Киевской Украины - Руси, правнуки храбрых казаков. Мы гордый, талантливый, трудолюбивый, сильный народ», - отметил Галан.

Предполагается, что в музее будет представлено более 130 скульптур людей, которые сыграли важную роль в становлении Украины и украинской нации. Скульптуры будут размещены в соответствующих 30 различных сюжетных композициях со времен Киевской Руси и до сегодняшнего дня, включая борьбу за территориальную целостность Украины на Донбассе.

По информации руководителя галереи-музея, для создания экспозиций музея собраны генеалогические деревья, предоставлены уникальные исторические карты, картины. В то же время, как сообщил Галан, задействованы самые современные технологии в изготовлении экспонатов, декораций и их оформлении.

Автор проекта анонсировал, что 9 ноября в Киеве в помещении галереи ArtHall D12 на ул. Десятинной, 12 состоится презентация этого патриотического проекта для представителей власти, деятелей культуры и потенциальных партнеров. Предусмотрена демонстрация части собранных экспонатов будущего музея.

Украинский политик и общественный деятель, основатель БФ «Родная страна», автор проекта «7 чудес Украины» Николай Томенко отметил, что проект музея «История становления украинской нации» по духу, подходу и стилистике совпадает с его проектом. Он выразил полную поддержку идеологии автора - показывать только величие народа, истории, значимость событий.

«Я вижу позиционирование украинцев как нации героев, как нации философов-мастеров, как нации тружеников, земледельцев, защитников своего государства и веры. Наша нация одна из тех, которая спасала христианскую Европу, и это было миссией и во время второй мировой войны. Я считаю, что это будет абсолютно уникальный проект, уникальный музей, музей XXI века - музей, который будет говорить, музей символов», - сказал Томенко.

Ожидается, что для широкого круга посетителей музей будет открыт в феврале следующего года.

Команда, которая сейчас работает над созданием музея, предлагает объединиться заинтересованным в активное сообщество, которое сможет привлечь всех неравнодушных для реализации проекта и его дальнейшего развития.

Доктор исторических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии историко-философского факультета Киевского университета имени Бориса Гринченко Михаил Видейко отметил, что восприятие истории происходит через образы, и в новом музее все наработки историков будут представлены современно и отработаны до мелочей. «В этом проекте поставлена достаточно высокая планка достоверности, соответствия. Одно дело прочитать летопись, другое - когда перед нами встает князь Владимир, Святослав Славный или другие герои. В обеспечении проекта задействованы и историки, и консультанты-археологи, работающие каждый по отдельному узкому периоду, что позволяет повысить достоверность образов, деталей», - отметил Видейко.

Общественный деятель, директор БФ «Фонд развития» Оксана Федоренко отметила, что этот проект является следствием многолетней работы и больших средств, к которому привлечено большое количество специалистов.

«Негатива, к сожалению, в нашей стране сейчас хватает. Поэтому спасибо авторам проекта за решение воспитывать нацию исключительно на героических положительных моментах. Потому что сегодня дух нации нужно поднимать, нам сегодня нужны герои, нужны правильные примеры, нам нужны люди, которые будут вдохновлять и вести нацию вперед», - сказала Федоренко.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76087