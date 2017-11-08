Председатель азербайджанской диаспоры в Украине заявляет о его преследовании правоохранительными органами за политическую позицию (фото, видео)

Киев. 8 ноября. УНИАН. Председатель общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмет Джавадов заявляет о его преследовании правоохранительными органами за занимаемую политическую позицию в поддержку бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Джавадов рассказал, что украинские государственные органы незаконно пытаются лишить его прав в Украине.

По его словам, он активно занимается в Украине гражданской деятельностью, выступал против режима эк-президента Виктора Януковича во время революционных событий на Майдане, а в сентябре 2017 года прибыл на пограничный пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе с целью поддержки возвращения в Украину Саакашвили. Также он поддержал акцию «Большая политическая реформа», которая 17 октября началась возле здания Верховной Рады Украины.

Джавадов утверждает, что в ответ на его проевропейскую и проукраинскую позицию украинские власти ищут возможности избавиться от него.

Он сообщил о наличии информации о том, что департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, в лице генерала Д.Доценко начал отправлять по всем государственным структурам запросы с целью получения документов об организациях, а также их деятельности, к которым он как председатель гражданской организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» имеет отношение. В частности, такой запрос был отправлен Министерству юстиции Украины с просьбой «в сжатые сроки» предоставить информацию об учреждениях и организациях «основателем, руководителем или членом которых является гражданин Азербайджана Джавадов Хикмет Аловсат оглы». Также он продемонстрировал копию указанного документа.

Кроме того, по его словам, была получена информация, что подобные запросы от СБУ получила и Государственная миграционная служба, где спрашивалось: как, на каких основаниях и когда выдавались документы на имя Джавадова, в тому числе вид на постоянное жительство в Украине?

Он допускает, что это делается для того, чтобы «незаконно депортировать» его из Украины, как это было в случае с тремя соратниками Саакашвили, которых отправили в Грузию.

«Этот документ как раз был отправлен в тот период 11 октября, еще до того, как мы присоединились возле Верховной Рады к акции протеста», - добавил он.

«Это все связано с тем, что мы участвовали в «Краковце» и поддерживаем те политические силы, которые мы считаем, что будущее Украины связано с ними. Это касается господина-президента Михеила Саакашвили», - сказал Джавадов.

Также он сообщил, что организация «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» является всеукраинской независимой организацией и имеет зарегистрированные ячейки в 20 областях Украины. Она была создана в 2012 году на базе азербайджанской диаспоры в Украине. Организация обсуждает вопросы, каким образом принимать участие в политических процессах в Украине.

«Наша организация и я сам лично всегда поддерживал политику Михеила Саакашвили… Мы на стороне демократических сил», - подчеркнул Джавадов.

«Мы, азербайджанцы, видели, что в Грузии за короткое время сделал Михеил Саакашвили, как перебороли коррупцию, подняли страну. Естественно, нам не безразлична судьба Украины. Мы бы хотели те перемены увидеть здесь», - заявил он.

«Чтобы ни было - какие-то проверки, какие-то незаконные действия - в любом случае мы будем на стороне правды, и будем продолжать свою деятельность», - заверил председатель «Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины».

По его мнению, сегодня власти «настолько пошли вперед, что не только правоохранительные органы начали этими незаконными действиями заниматься».

«Представьте себе, что Министерство иностранных дел (Украины) тоже вовлекли в этот процесс. Посол Украины в Азербайджане, Мищенко, я его очень давно знаю, написал, я так понимаю, по указке, несколько писем в МИД Азербайджана, что якобы мы портим украинско-азербайджанские отношения», - сказал Джавадов.

По его словам, он «хотел бы спросить у посла Украины в Азербайджане Александра Мищенко, которого еще назначили на должность во времена Януковича, были ли такие указания во времена предыдущей власти».

«Потому что мы на Майдане участвовали с первого дня до последнего, и поверьте мне, что тогда такого прессинга не было. Мы ничего не боимся и будем как-бы и на следующих Майданах участвовать, если украинский народ будет хотеть этого, но все-равно нам обидно, потому что мы доверились, сделали все, что в наших руках для того, чтобы сегодня пришли (новые власти), и (в итоге) вот так агрессивно, незаконно против нас действовали», - заявил Джавадов.

Кроме того, по его убеждению, сегодня правоохранительные органы совершают давление на демократические силы.

«Речь идет не только обо мне. Мы уже говорили, что незаконно депортированы были наши соратники грузины только из-за того, что у них политические взгляды не совпадают с политическими взглядами руководства», - сказал Джавадов.

«У нас требование, и вот сегодняшняя акция не для того, чтобы меня защитить… мы хотим, чтобы сегодняшние власти такими незаконными действиями не занимались, и чтобы знали, что таких как я, таких как мы, здесь миллионы активистов, людей, которые понимают, что происходит и во власти, и в правительстве сегодня, и на границе (с РФ - УНИАН), где война», - заявил председатель «Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины».

«Требование такое, чтобы остановили репрессии», - подчеркнул Джавадов.

В свою очередь, член бюро партии «Движение новых сил» Иван Слободяник сказал: «Мы требуем прекратить расправу с политическими оппонентами через спецслужбы Украины».

Он заявляет, что существуют демократические процедуры в виде обсуждений, политической борьбы и предвыборных кампаний.

«А то, что происходит сейчас, это пример скатывания в авторитарную систему», - считает Слободяник.

По его словам, от СБУ требуется прекратить незаконный сбор данных о личности Джавадова.

«Предупреждаем миграционную службу о неприемлемости выполнения незаконных приказов касательно возможной депортации и обращаемся ко всему обществу реагировать на то, что происходит», - сказал Слободяник.

Он призвал общественность прийти 12 ноября на Михайловскую площадь на 13:00 и поддержать требования, с которыми 17 октября началась акция возле Верховной Рады.

Также член совета политической партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе высказал мнение, что Украина из-за позиции президента Петра Порошенко превращается в авторитарную республику.

«Почему это происходит? Потому что они боятся любого свободного слова, выражения и высказывания этого свободного слова, и позиции обычных граждан, которые хотят просто жить в нормальной стране, не хотят жить в беспределе», - сказал Сакварелидзе.

По его словам, ранее депортированных из Украины в Грузию граждан «ловили и ломали им руки в центре Киева, во Львове и других городах, отвозили, отводили в отделения полиции без всяких оснований, без какого-либо уголовного дела, без соблюдения каких-либо процессуальных процедур».

«Просто затолкнули в самолет и отправили в Грузию. Также, наверное, пытаются и будут поступать с азербайджанцами, которые поддерживают здравую позицию», - убежден Сакварелидзе.

«Чем занимается СБУ? Гонениями и преследованиями политических оппонентов, вопросами аннулирования гражданства», - добавил он.

Также Сакварелидзе подчеркнул, что акция под Верховной Радой будет продолжаться с целью борьбы за правду и защиты интересов государства.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76116