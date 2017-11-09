Сегодня Конституционный суд не выполняет свою конституционную роль - эксперты

Киев. 9 ноября. УНИАН. Сегодня Конституционный суд Украины не выполняет свое общественное значение и конституционную роль.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

"Сегодня мы имеем Конституционный суд, который не выполняет свою конституционную роль и общественное назначение, а поэтому ставит под угрозу эффективность всего государственного механизма", - заявил он.

Колиушко напомнил, что в этом году КСУ не принял ни одного решения, а последние несколько месяцев не может избрать председателя суда.

Вместе с тем, по его мнению, избрание 5 новых судей съездом судей, Верховной Радой Украины и президентом может изменить ситуацию и в лучшую, и в худшую сторону.

"И это все зависит от того, какие лица придут на должности судей Конституционного суда. Если определенным политическим силам, определенным органам власти удастся провести туда очень лояльных к себе, очень послушных судей, мы будем иметь риск получить послушный или президенту, то другой ветви власти Конституционный суд, который не будет стоять на страже Конституции, а будет выполнять политические желания тех, кто их назначил", - сказал Колиушко.

В то же время эксперт Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко отметил, что кандидаты по квоте парламента не могут подавать свои кандидатуры, как это происходит при избрании судей КСУ другими субъектами - съездом судей и президентом. Кандидатов для утверждения на основе представлений депутатских фракций рекомендует профильный комитет. "Для парламента это осуществляет соответствующий комитет - это Комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Они действуют только в тех пределах, в которых позволяет закон", - заявил он.

Вместе с тем Бондаренко отметил, что субъекты конкурсного отбора не имеют средств для оценки таких требований, как "высокие моральные качества" и "юрист признанного уровня компетентности».

"Вся эта процедура сводится исключительно к формальной оценке документов, которые предоставляют кандидаты, подтверждающие знание государственного языка, возраст, соответствующий стаж в сфере права. А два новых конституционных требования, установленных к кандидатам Конституционного суда, - они сейчас сформулированы как "высокие моральные качества" и "юрист признанного уровня компетентности"- на самом деле ни Совет судей, ни другие субъекты не могут оценить, потому что нет того арсенала средств, которые позволяют провести какой-либо отбор, соревнования, тестирование и т.д., что позволит определить лучшую кандидатуру", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 9 октября Верховная Рада объявила о начале конкурса для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда Украины и о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) по их кандидатам. Предложения депутатских фракций (депутатских групп) относительно кандидатов на должность судьи КСУ принимались по 7 ноября включительно.

На сегодняшний день вакантны две должности судей КСУ, назначение на которые осуществляет Верховная Рада.

На должности судей КСУ от «Блока Петра Порошенко» предлагаются кандидатуры судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Ирины Завгородней и ученого Михаила Виймуратова, от «Народного фронта» - ученого Олега Первомайского.

Во фракции "Самопомич" заявили, что намерены предлагать двух кандидатов на должности судей КСУ - Николая Хавронюка и Станислава Погребняка, но решили, что в этом "нет смысла".

Отметим, на официальном сайте КСУ в проекте повестки дня специального пленарного заседания, запланированного на 2 ноября, содержался вопрос «Выборы председателя Конституционного суда Украины», однако КСУ этот вопрос не рассматривал. «Вопрос судом сегодня не рассматривался. Он даже не был включен в повестку дня, поскольку его проект не поддержало необходимое количество судей. Это может свидетельствовать о блокировании решения вопроса избрания нового председателя КС", - заявил собеседник УНИАН. Должность председателя Конституционного суда Украины вакантна с 18 марта 2017 года, когда истек срок полномочий Юрия Баулина.