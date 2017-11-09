В Киеве с 14 по 21 ноября состоится фестиваль израильской культуры – посол Израиля (фото, видео)

Киев. 9 ноября. УНИАН. В столице Украины с 14 по 21 ноября состоится фестиваль израильской культуры «Дни Иерусалима в Киеве», сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Элиав Белоцерковский на пресс-конференции в УНИАН.

«В этом году мы отмечаем 50-летие воссоединение Иерусалима и для нас это очень большое событие. Так как Украина является одним из наших главных партнеров, мы хотели бы передать ту атмосферу, что существует сегодня в Иерусалиме и в Украину тоже… Мы организовываем фестиваль с целым рядом мероприятий, которые будут открыты для наших украинских друзей. И мы будем очень рады видеть вас всех, чтобы маленький кусочек Иерусалима был и здесь в Киеве», - сказал Белоцерковский.

Заместитель генерального директора по зарубежным связям Национальной филармонии Украины Хосе Эрнандес, присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что в рамках фестиваля Национальная филармония представляет концерт камерной музыки ведущего музыкального коллектива мира «Иерусалимский квартет».

«Этот концерт имеет величайшее значение для нас. Мы очень благодарны посольству Израиля за поддержку и усилия в планировании и осуществлении этого концерта. Мы приглашаем всех в Национальную филармонию Украины им. Лысенко во вторник, 14 ноября в 19:00», - сказал Эрнандес.

Также в рамках дней Иерусалима 16 ноября стартуют показы кинопрограммы фестиваля, в которую войдут четыре фильма, снятые в Израиле. Об этом на пресс-конференции сообщил программный директор компании, которая специализируется на прокате арт-кино «Артхаус Трафик» Илья Дядик.

«Кино Израиля – прекрасный пример гармонизированного объединения качественной кинематографии и толерантности к широкой зрительской аудитории. Зрители могут быть уверены, что, если они придут на комедию – фильм будет наполнен прекрасным юмором, а триллеры – захватывающими приключениями», - сказал Дядик.

Он сообщил, что в программе кинофестиваля отобраны фильмы, которые так или иначе отображают жизнь в Иерусалиме. Отбор происходил по жанровым принципам, чтобы каждый зритель смог найти для себя историю по вкусу.

Дядик сообщил, что фильмы, отобранные в программу киносекции, были отмечены национальными премиями и участвовали в международных киносмотрах класса А. Показы в кинотеатре «Оскар» в ТРЦ Gulliver могут посетить все желающие - доступ на сеансы бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

Помощник по вопросам культуры посольства государства Израиль в Украине Светлана Тяпина отметила, что в рамках фестиваля «Дни Иерусалима» посольство Израиля приготовило сюрприз. Поэтому после 19 ноября известный шеф Ави Леви будет готовить блюда израильской кухни в ресторане «Любимый дядя», тем самым ознакомив киевлян с тонкостями и секретами израильской кухни.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76147